Abogado de Bolton dice tener información no revelada sobre Ucrania

Estados Unidos— El exasesor de seguridad nacional John Bolton tiene "conocimiento personal" de reuniones y conversaciones relevantes "que aún no se han discutido en los testimonios" como parte de la investigación de juicio político al presidente Donald Trump, pero aún se niega a testificar hasta un juez federal gobierna en una lucha legal en curso entre los comités de la Cámara y la Casa Blanca, según su abogado, publicó CNN.

El abogado de Bolton, Charles Cooper, escribió una carta a los legisladores el viernes en la que se burló de la idea de que su cliente podría ofrecer nuevos detalles relacionados con la investigación de juicio político, así como un contexto adicional sobre los eventos que se han descrito en otros testimonios de testigos.

Bolton "participó personalmente en muchos de los eventos, reuniones y conversaciones sobre los cuales ya ha recibido testimonio, así como en muchas reuniones y conversaciones relevantes que aún no se han discutido en los testimonios hasta ahora", se lee en la carta.

Pero a pesar de subrayar el valor de Bolton como testigo potencial, Cooper deja en claro que su cliente no está dispuesto a testificar hasta que el tribunal tome una decisión en la pelea legal por reclamos de inmunidad para los funcionarios de la Casa Blanca.

El ex asesor de seguridad nacional de Trump está en el centro de varios eventos clave relacionados con la investigación. Entre ellos se incluyen sugerencias de que había expresado su preocupación por el presidente y Ucrania, llamando a los esfuerzos de algunos altos funcionarios para ayudar a impulsar las investigaciones sobre el ex vicepresidente Joe Biden y los asuntos relacionados con las elecciones de 2016 como un "acuerdo de drogas", según el testimonio del mes pasado. ex asesor superior de la Casa Blanca Rusia, Fiona Hill.

Varios testigos en la investigación ya han testificado que Bolton estaba preocupado por los tratos de Trump con Ucrania y alentó a su personal a hacer sonar la alarma sobre acciones potencialmente ilegales del abogado personal del presidente, Rudy Giuliani.

Los comités de la Cámara que llevaron a cabo la investigación optaron por no citar a Bolton después de que su abogado amenazó con luchar contra tal medida en la corte, según un funcionario del comité, y, como era de esperar, el ex asesor de seguridad nacional no se presentó el jueves.