Video: Un largo y silencioso camino hacia el éxito

Chihuahua.- Sus casi 30 años , Víctor Aarón Pedraza Rodríguez jamás ha escuchado el canto de los pájaros o el ladrido de los perros, desconoce la diferencia entre un sonido agudo y uno grave, entre el silencio y un aplauso o el crepitar de las olas del mar en aguas abiertas donde se ha sumergido y puesto a prueba su capacitad como nadador.

Paradójicamente, fueron esas carencias auditivas las que lo impulsaron a ir contra corriente, convirtiéndose, contra todo pronóstico, en un atleta de alto rendimiento a nivel mundial, en el primer licenciado en enfermería con sordera de toda Latinoamérica, escritor, desarrollador del Programa Nacional de Lengua de Señas Mexicanas en la Salud que consiste en la creación de pictogramas, contenido en braille, imágenes, logos, colores, flechas y señalamientos inclusivos en hospitales.

Todo ello, a pesar de que durante su infancia hubo quien le aseguraba un futuro gris, lo que obligó a su familia a emigrar de Chihuahua en un largo periplo en busca de especialistas que pudieran brindarle la atención que necesitaba.

“En mi época le decían a mi madre: Aarón no va a ser funcional, no va a ser independiente. Ella no se rindió e inmediatamente buscó dónde yo pudiera recibir terapia; desafortunadamente en ese momento en la ciudad de Chihuahua no tuve ese apoyo porque no había terapeuta. Tuvimos que mudarnos a Monterrey, a Guanajuato, a León y Toluca”.

Convertido ahora en el titular de la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno del Estado, Aarón quiere que su experiencia sea de utilidad para atender a otras personas de una mejor manera.

En entrevista, narra que fue a los ocho meses de nacido cuando se le diagnosticó hipoacusia bilateral profunda, es decir, una pérdida auditiva superior al 97 por ciento, un reto no solo para él sino también para su madre, quien en ningún momento se amedrentó y luchó para sacarlo adelante.

El también escritor recuerda que asistió a más de 30 escuelas en todo el país para lograr tener acceso a educación de calidad y fue hasta la secundaria, gracias a la terapia y el apoyo de su progenitora, que logró articular sus primeras palabras tras aprender el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), pese a los malos presagios médicos.

Aarón no solo acudía diariamente a la escuela regular por la mañana y a clases especiales por la tarde, también tomaba terapias del habla, clases de natación y se veía obligado a buscar por las noches videos de los temas de clase, para comprender mediante subtítulos, el contenido que sus compañeros habían visto en el aula horas antes y poder así realizar sus tareas.

“A los sordos, aprender nos cuesta el doble. Mis maestros no tenían clases con subtítulos y, al explicarnos de espaldas al pizarrón, me era imposible leer sus labios”.

Al regresar a la secundaria y a su natal Chihuahua, fue recibido en las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), quienes en conjunto con la Secundaria Estatal 3043, le abrieron las puertas que en muchas instituciones le negaron para desarrollarse. Esto pese a las interrogantes de sus maestros y al rechazo de algunos estudiantes.

“Entré, no con el agrado de todos, pero a mí no me importó, porque yo también tengo derecho al trabajo, a la libertad, a la salud. Yo pensaba: ¿Por qué yo debo limitarme? No debo conformarme siendo una persona con discapacidad. No me importa si no escucho, si mi voz suena diferente, yo no sé cómo es un sonido agudo, como se escucha lo fuerte, como se escucha lo bajito, pero nada es impedimento para mí”, dice, con la convicción de que todo es posible.

Tras años de trabajo y dedicación, Aarón concluyó sus estudios de educación media superior y pese a darse por satisfecho en ese momento, su madre lo sorprendió sacándole una ficha para presentar el examen de admisión en la universidad, en una licenciatura que a él lo entusiasmaba: enfermería.

¿Cómo escucharía el pulso?

Cursar la carrera de enfermería no fue fácil, desde el primer día de clases sus maestros se preguntaban ¿Cómo escucharía o sentiría el pulso de los pacientes?, ¿Cómo se comunicaría en una emergencia?

“En mi mente yo pensaba: ¿Por qué las personas que no viven la discapacidad tienen derecho a opinar? Nadie debe opinar del cuerpo, cara, discapacidad… nadie. Fue un largo camino y muy complicado”.

Sin embargo de nueva cuenta rompió el molde, convirtiéndose no solo en el primer licenciado en enfermería sordo de todo México y Latinoamérica, sino también en el precursor de la implementación del lenguaje de señas y adecuaciones en instituciones como el Hospital Central, Hospital General y el IMSS Morelos, donde realizó su servicio y prácticas.

Aarón les instruyó en cómo aprender a tratar a pacientes con discapacidad no solo auditiva, sino visual, mental y sensorial. Desde tomar el pulso apoyado con dispositivos para detectar vibraciones hasta implementar señas de emergencia.

Nadando en aguas turbulentas

Durante su etapa universitaria fue reclutado por Lucía Martínez, entrenadora del equipo de natación de la Universidad Autónoma de Chihuahua, quien lo animó a integrarse a la selección, ya que Pedraza practicaba el deporte desde los 14 años, actividad que lo ayudó a controlar sus emociones. Ahí aprendió de disciplina, respeto, formación y valores.

Rápidamente se convirtió en un competidor sobresaliente, acumulando preseas locales y nacionales pese a que le era imposible oír el silbatazo de salida: “Yo no escuchaba, lo que hacía era ver a mis compañeros cuando salían. Claro a veces perdía por lo mismo o a veces ganaba”.

Sus aptitudes lo identificaron como un competidor de resistencia, motivo por el cual fue seleccionado para el nacional en aguas abiertas en Acapulco, Guerrero, donde se colgó la medalla de oro. Posteriormente su capacidad de soporte lo llevó a representar a México en lugares como Dubai, donde obtuvo el primer lugar mundial como nadador de aguas abiertas.

Actualmente se encuentra en el ranking internacional en el lugar número 11 de nadadores más fuertes en aguas abiertas y en el número 2 en México, donde continúa nadando para recaudar fondos a favor de la población con discapacidades, enfrentándose a los riesgos que esto significa, siempre guiado por un barco en periodos de hasta 11 horas continúas.

Concientizando desde su trinchera

Pedraza Rodríguez tiene un largo historial académico y laboral, enfocado siempre en la creación de una conciencia colectiva para atender la discapacidad. Ejerció como docente de educación especial en Nuevo Casas Grandes, se especializó y desarrolló el Programa Nacional de Lengua de Señas Mexicanas en la Salud que consiste en la creación de pictogramas, contenido en braille, imágenes, logos, colores, flechas y señalamientos inclusivos en hospitales.

Este trabajo dio lugar a la implementación de los talleres “¿Cómo atender a pacientes con autismo?”, “¿Cómo atender a pacientes con discapacidad intelectual?”, en la Secretariade Salud del Estado.

Además escribió el libro “Mis ojos no son invisibles”, donde expone la perspectiva de las personas con diferentes discapacidades y, pese a contar ya con una licenciatura, maestría y doctorado, cursa la especialidad en “Accesibilidad Universal en la Arquitectura de la Ciudad” en la Universidad de Toluca.

Inclusión en el servicio público

Derivado de la lucha constante por fomentar la inclusión, fue que arribó a la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación para llevar apoyos a las y los ciudadanos que los necesitan, pero más que eso, las herramientas para construir un futuro.

“El objetivo por el cual estamos aquí es ofrecer apoyos y servicios a personas con discapacidad y adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Algunos de nuestros servicios consisten en la entrega de despensas, el taller de lenguas de cine mexicano, asesoramiento jurídico e incluso agregamos el acompañamiento psicológico a personas con discapacidad y adultos mayores”.

Tras su arribo al servicio público, a la par que continúa estudiando, trabaja en la implementación de cursos, mejora de infraestructura y aplicación de estrategias en favor de la comunidad a la que representa:

“Ya tenemos un plan de acción y desde mi llegada me atreví a consultar las necesidades de cada persona que trabaja aquí. También me atreví a preguntarles que les gustaría, porque es necesario el primer contacto con las personas”.

Como parte de la estrategia implementada destaca el incremento de cursos de Lengua de Señas Mexicana a las empresas, talleres de emprendimiento propio para personas con discapacidades, servicio de talleres entre las escuelas de capacitación y oficios y las empresas, y mejora a los transportes adaptados.

Al día de hoy la dirección que encabeza apoya a un total de 5 mil 500 personas con discapacidad y 6 mil 700 adultos mayores en los 67 municipios. Se prevé que para este 2024 logren incrementar hasta en un 30 por ciento el padrón de beneficiarios y otorgar cerca de 67 mil 530 apoyos que incluyen: becas, despensas, terapias, transportes, talleres, capacitaciones y aparatos auditivos así como ortopédicos, incrementando

Al respecto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, destaca que programas como la Escuela de Artes y Oficios, la Casa del Abuelo y la entrega de apoyos alimentarios, impactan a la población de forma positiva y se prevé que con la implementación de nuevos talleres con enfoque humanitario, la labor de la dependencia y de Aarón continúen avanzando.

“Se están realizando talleres de concientización, nuevos talleres de ayuda psicológica a muchas de las personas con alguna discapacidad, ya que a veces puede ser difícil aceptar la discapacidad. Estamos nosotros intentando promover estas acciones. Aarón tiene muy en claro cuáles son los objetivos de esto y cómo vamos a concientizar para lograrlos.