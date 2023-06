Video: Exigen justicia por Iglesia baleada en Guachochi

Parral.- A través de la página de Facebook oficial 'Catedral Guachochi' se publicó un mensaje luego del enfrentamiento entre grupos antagónicos justo a las afueras de la iglesia, lo que dejó con daños totales la fachada de la misma. El padre de la comunidad denunció, desolación, huida de los lugareños, miedo y exigió ayuda y resultados a las autoridades.

"Son las imágenes de Santa Anita, después de quedar completamente balanceado el templo, me vi en la necesidad de sacar las imágenes, estarán en Catedral para la celebración de mañana y pasado. Nuestra oración será pidiendo a Dios por la paz. Inviten a todos los hombres la misa de mañana a las 8 de la mañana por favor y después la exposición todo el día".

Asimismo el Padre Enrique Urzua realizó un video informativo de los hechos presentados mostrando los daños a el templo, el representante de los católicos imploro a los delincuentes dejen las armas, dejen de lastimar a su pueblo, pide a las autoridades que auxilien y que hagan su trabajo.

"Ruego a Dios que les de sabiduría para realizar su trabajo, por amor de Dios y en nombre de nuestras comunidades lastimadas les pido a quienes provocan sufrimiento y muerte que se toquen el corazón, somos hermanos y no es posible que no sientan nada a ver cómo una comunidad completa sale dejando todo a la buena de Dios. Les digo desde el corazón: queridos hermanos, porque lo somos, dejen las armas, hay mucha vida que Dios nos ofrece en estás hermosas tierras, sus familias también sufren cuando les matan, cuando no sabes de ustedes.

Autoridades civiles, hagan su trabajo, nos sentimos solos. Sentimos que no hay quien esté con nosotros, quien nos acompañe y nos proteja. Hoy estas comunidades: Santa Anita, El Rosado y Nacachi, están desolados, los mestizos que tienen un vehículo han podido desplazarse, pero nuestros hermanos indígenas no y no pueden salir por víveres, tienen miedo. Pido presencia permanente del Estado en nuestros pueblos para que la gente pueda regresar a sus hogares. El Señor les de la sabiduría necesaria."