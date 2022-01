Utilizó Aras al banco Wells Fargo

Chihuahua.– La compañía de servicios financieros en Estados Unidos de América (EUA) Wells Fargo & Co. fue utilizada por la empresa colocadora de capital Aras Investment Business Group para que sus socios en la Unión Americana hicieran depósitos y transferencias bancarias.

Algunos afectados en EUA llamaron, a través de redes sociales, a unir demandas en contra de la compañía mexicana por incumplimiento en la entrega de rendimientos y de capital; sin embargo, no se conoce –hasta el momento– que el problema haya llegado a la corte o los tribunales estadounidenses.

Según investigaciones periodísticas, Aras Business Group abrió siete oficinas a partir del año 2020 en el vecino país en busca, al igual que en México, de captación de socios inversores.

La oficina central está ubicada en Memphis, con sucursales en San José, Las Cruces, Dallas, Utah y El Paso.

Paulina García, una de las inversionistas afectadas en EUA, escribió textualmente en redes sociales el 7 de diciembre del año pasado: “unámonos para hacer denuncia aquí en USA. Nos estafaron!!!!, a los que vivimos en Estados Unidos e hicimos Wiretransfer en Wells Fargo, repórtenlos en este mismo banco a ver si así pueden dar la cara!, descarados” (sic).

El banco Wells Fargo, según la información que aparece en Internet, es un banco que ofrece servicios financieros con operaciones en todo el mundo, es el cuarto mejor banco de Estados Unidos por la calidad de activos que maneja y es el tercer mayor banco por capitalización bursátil.

Karla Yareli Castillo escribió en la página https://www.trustindex.io/: “dejaron (Aras) de pagar dividendos y no se ha podido recuperar el capital, en el estado de Chihuahua hay muchas denuncias en su contra”.

“Estafaron a medio Chihuahua, realizaron un esquema Ponzi y defraudaron a cerca de 15 mil personas”, expresó Luis Palma.

El Diario publicó un artículo el pasado 9 de enero del presente año, donde informó que Aras Investment Business Group S.A.P.I. de C.V. mintió al anunciarse en los Estados Unidos como una compañía que estaba regulada por las leyes en México.

En su página de Internet (arasbusiness.net), la firma, envuelta actualmente en un presunto megafraude financiero, se anunció como una empresa que estaba legalmente constituida y regulada por las leyes de México, además de que cumplía con los lineamientos para poder ofrecer ese servicio.

Sus oficinas centrales se ubican en Clark Tower, un edificio de oficinas administrativas y de negocios de 34 pisos ubicado en 5100 Poplar Avenue, en el vecindario East Memphis, de Memphis, Tennessee.

Empero, fue el 17 de noviembre del año 2021 cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), tras el problema financiero que estalló ante la opinión pública, emitió el comunicado donde desmintió claramente a Aras en cuanto a la legalidad de sus operaciones.

“La Comisión Nacional Bancaria y de Valores con base en la normatividad aplicable y en cumplimiento de sus facultades, informa que la sociedad Aras Investment Business Group, S.A.P.I. DE C.V., la cual se identifica públicamente como Aras, no es una entidad financiera, no es una sociedad autorizada por la Comisión para captar recursos del público, no está sujeta a supervisión de esta Comisión, por lo tanto, no forma parte del sistema financiero en México.

La CNBV tampoco cuenta con expedientes o trámite alguno de solicitud de registro o autorización por parte de dicha sociedad para actuar como entidad financiera (fondos de inversión, empresa fintech, o captadora autorizada, entre otras)”, subrayó.

Asimismo, estableció la CNBV que Aras no podía solicitar o promover la obtención de recursos de persona indeterminada en medios masivos de comunicación, ni obtener o solicitar de cualquier persona fondos o recursos de manera habitual o profesional u ofrecer inversiones y rendimientos.

Sin embargo, la empresa se anunció en EUA en su portafolio de servicios financieros, que cumplía con el marco legal mexicano en la materia.

En su publicidad en los Estados Unidos, la empresa Aras afirmaba que “somos una empresa dedicada a la colocación y posicionamiento de capital en carteras diversificadas dentro de los sectores inmobiliario y minero. Nuestro objetivo es ayudarlo a hacer crecer sus ahorros y lograr sus metas, nos esforzamos constantemente por cumplir con este compromiso, al mismo tiempo que brindamos integridad, excelencia y honestidad en nuestros servicios”.

“Todo lo que hacemos lo hacemos con prontitud, honestidad y justicia”, aseguraba.