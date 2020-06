El asesinato de Juan Carlos Veleta, estudiante de la Facultad de Ingeniería, además de generar expresiones de dolor y pésame por su muerte, también ha generado el reclamo social de personas como Carmen Reyes, quien reclamó que mientras hay muertes de jóvenes estudiosos y trabajadores, las autoridades se mantienen más preocupadas por elecciones que aún no ocurren. “Tu vida quedó en una carpeta”, expresó.

Tras la muerte de Carlos han aflorado más expresiones de consternación por la muerte de un joven valioso, inteligente y dedicado, creyente de su fe, ya que formaba parte de un grupo de baile de matachines.

“La danza rarámuri está de luto, a nuestro amigo y compañero Juan Carlos Veleta Jáquez le arrebataron injustamente la vida, sabemos que ya está con Dios y María Santísima, que Dios dé fortaleza a su familia y amigos para soportar tan lamentable pérdida. Ya no será igual en nuestras danzadas, dejaste un gran vacío en nuestro corazón un abrazo hasta el cielo nuestro querido Monarca, descansa en paz”, compartió la agrupación a la que pertenecía.

Mientras que una de sus compañeras expresó su tristeza por la muerte de su amigo.

“Fui tan afortunada de tenerte en mi vida no existen palabras que puedan describir este dolor que siento, solo bastaba conocerte para saber el gran ser humano que eras, no me cabe en la cabeza como es que gente tan mala decidió arrebatarte tus sueños, tus ganas de vivir, tantas cosas que te faltaron por disfrutar pero ya no sientes dolor, ya no estarás más asustado tu alma está en paz y tranquilidad, te amo Juan Carlos Veleta Jáquez (sic)”, publicó Gabriela.

Pero el reclamo de justicia para Juan Carlos también figuró entre las expresiones para demandar justicia por su muerte temprana.

Reyes expuso en sus comentarios que sigue la maldad rondando. “Necesitamos hacer para que esto se termine, y no es el Covid ni el encierro, el virus más terrible son esas mentes enfermas que asesinan, y esa policía que solo acumula expedientes, y un gobierno indiferente que está muy ocupado prometiendo mentiras, en el estado y peleando elecciones que aún no llegan en el país”, puntualizó.

Destacó que los sueños de jóvenes ahora están en una carpeta de investigación por mucho tiempo. “Descanse en Paz Juan Carlos Veleta Jáquez, es todo lo que hacemos constantemente, porque no podemos decir más, creo que así como nos unimos para tumbar políticos, debemos unirnos para cuidar a nuestros jóvenes, porque cuando no se meten a asesinar a mujeres jóvenes a su casa, secuestran y asesina a hombres jóvenes, o golpean a jóvenes que protestan, somos ya un caos como sociedad”, destacó.

Anáhuac de luto; matan a 3 jóvenes

En un lapso de menos de 24 horas entre la tarde del martes y primeras horas del miércoles, Anáhuac perdió a 3 de su jóvenes, con el asesinato de uno de ellos en un domicilio y la privación libertad y posterior homicidio de otros dos; todos conocidos y queridos en la comunidad.

Las tres víctimas de esta jornada violenta eran conocidas entre sí, como se conocen la mayoría de las personas en la población ubicada a 15 minutos de Ciudad Cuauhtémoc.

Todo comenzó alrededor de las 6 de la tarde del martes, cuando se informó el asesinato de un joven en las calles 5a y Fabela de la Colonia Laguna Azul.

Al interior de una vivienda fue localizado el cuerpo de un hombre que vestía pantalón de mezclilla azul, camisa roja y calzado negro, el cual fue identificado en el lugar por parte de un familiar como Jorge Alexis G. S., de 22 años de edad.

En la escena se observaron diversos casquillos percutidos calibre .223. Ese mismo día, pocos minutos después del primer hecho se dieron múltiples reportes de que personas armadas habían privado de la libertad a dos jóvenes en calles de Anáhuac. Lo que fue confirmado cuando familiares de una las víctimas interpusieron un reporte formal ante la Fiscalía Zona Occidente.

Los jóvenes privados de la libertad fueron Juan Carlos Veleta Jáquez e Iván Alfonso Villalba, de 22 y 20 años de edad respectivamente.

A las 6 de la mañana del miércoles, autoridades policiacas confirmaron que en la periferia de ciudad Cuauhtémoc, propiamente en el kilómetro 110 de la carretera la Junta, debajo del puente del campo Pampas, se localizaron los cuerpos sin vida de dos jóvenes. Uno tapado con una cobija y el otro parcialmente enredado en cinta adhesiva.

Desde un inicio, de manera extraoficial se sospechaba que se trataba de los dos jóvenes originarios del Anáhuac, sin embargo esto no fue confirmado formalmente hasta el mediodía del miércoles cuando las familias fueron notificadas de lamentable hallazgo.

“El ambiente en Anáhuac está muy tenso”, comentó una joven que llegó a conocer a las 3 víctimas, particularmente a Juan Carlos. “Todavía no entendemos que pasó y entre toda la gente y los vecinos hay mucha tristeza y consternación, se nota en el ambiente”.