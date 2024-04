Tribunal ‘permite a Corral violar la ley’

Chihuahua— “Los magistrados confirmaron el registro del político texano”, afirmó el representante del PRI ante el INE, Hiram Hernández Zetina, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó la candidatura plurinominal por Morena del exgobernador Javier Corral.

Los magistrados electorales federales, al sesionar ayer para resolver diversos expedientes, votaron en contra de la impugnación presentada por el tricolor contra el ahora expanista, con un fallo en el que incluso asentaron que había renunciado a su nacionalidad estadounidense desde 1991.

La resolución, planteada por el magistrado Felipe Fuentes Barrera y apoyada por el resto de los integrantes de la Sala Superior, “permite violar la ley a Corral Jurado”, consideró el también legislador federal juarense, quien criticó que el tribunal hubiera resuelto de forma superficial la impugnación planteada.

Expuso que la decisión no tomó en cuenta las pruebas aportadas por el PRI en el recurso contra la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de registrar al exgobernador, además de que validó que había renunciado a su nacionalidad estadounidense, lo cual es falso.

El INE validó a principios del mes de marzo el registro de los candidatos de Morena y de otros partidos al Senado de la República por la vía plurinominal, entre ellos el de Javier Corral, incluido en el lugar número nueve de la lista integrada para tal fin.

La inclusión del exgobernador de Chihuahua generó un debate en el Consejo General del INE, pues el representante del PRI ante el organismo exhibió evidencias de la doble nacionalidad de Corral y su sometimiento a un gobierno extranjero.

Pese a ello, el INE declaró la validez del registro, por lo que el tricolor anunció su impugnación, de la misma forma que otros partidos reclamaron la inclusión de diferentes personajes de la política nacional en las listas partidistas, que en determinados casos representan un escaño seguro para los postulados.

Inoperantes los agravios: magistrado

Los magistrados del TEPJF, en su sesión pública realizada ayer en la Ciudad de México, determinaron desestimar la impugnación priista que cuestionaba la elegibilidad del exmandatario y expanista.

Ante los magistrados integrantes de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto, Felipe de la Mata, Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón, fue planteada la síntesis del proyecto de la ponencia del magistrado Fuentes Barrera, identificado con la clave RAP–110/2024.

“La ponencia propone confirmar el registro de Javier Corral Jurado como candidato a senador por el principio de representación proporcional al resultar infundados e inoperantes los conceptos de agravio”, asentó el proyecto de resolución. “La ponencia considera que el candidato cuya elegibilidad se cuestiona, conforme al análisis de los elementos de prueba que obran en autos, es mexicano por nacimiento y tiene doble nacionalidad, por haber nacido en los Estados Unidos de América”.

Sin embargo, consideró, esta circunstancia no actualiza supuesto de inelegibilidad previsto en el artículo 32, segundo párrafo, relacionado con los numerales 55 y 58 de la Constitución General de México.

Estableció que Corral Jurado no está en el supuesto específico del segundo párrafo del artículo 32 constitucional, el cual, conforme a la interpretación hecha en la propuesta, requiere que la adquisición de la nacionalidad sea voluntaria y/o se ejerzan actos que impliquen sumisión, obediencia o fidelidad al otro Estado–Nación, en este caso Estados Unidos.

“Lo anterior, dado que no está acreditado en autos que la adquisición de la doble nacionalidad haya sido voluntaria, ni existen elementos de prueba, siquiera indiciarios, de los que se pueda presumir sumisión, obediencia y fidelidad al mencionado Estado extranjero o cualquier otro”, indicó.

Incluso, señaló que, por el contrario, “se tiene acreditado que el candidato renunció en 1991, a la protección de cualquier potencia extranjera, así como a cualquier derecho que le otorguen los Estados que le reconozca como su nacional”.

Por ello, propuso confirmar el registro del expanista como candidato de Morena a senador por la vía plurinominal.

Al ser sometido a discusión el proyecto, sólo el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón pidió participar, para indicar que el asunto no tenía que resolverse en el TEPJF, sino que el mismo INE debió revisar el cumplimiento de los requisitos de los candidatos, lo que todavía está en plazo de hacerlo.

Además, consideró que la candidatura de Corral Jurado cumplía con las normas elementales para su registro y pidió incluir su voto de manera concurrente. Únicamente con esa consideración, el asunto fue sometido a votación y recibió el aval de los demás magistrados.

Son los únicos que han tratado de frenar al exgobernador

Tras la resolución del TEPJF, el diputado federal Hernández Zetina declaró no estar de acuerdo con la decisión de los magistrados federales, quienes, consideró, hicieron candidato a un sujeto que viola y ha violado la ley de forma recurrente.

Dijo que el esfuerzo del PRI ante el INE es el único para tratar de frenar a sujetos como Corral Jurado y buscar que se cumpla la ley, pues nadie más los había hecho.

“Ya lo veíamos venir, era un tema muy complejo y delicado, que hizo mucho ruido por el cuestionamiento que hicimos a la elegibilidad de este norteamericano”, señaló.

Consideró además que la resolución no fue producto de un análisis profundo de la impugnación para la que fueron aportadas muchas pruebas, evidencias que dejaron de lado a la hora de resolver, lo que quedó claro con argumentos como que Corral había renunciado a su nacionalidad estadounidense desde 1991, cuando lo cierto es que sigue ejerciéndola y la ejerció, incluso cuando fue gobernador de Chihuahua.

“No me convence (el fallo) porque no tomaron en cuenta nuestras pruebas sólidas, puntuales, que mostraban cómo este sujeto texano violó la ley para postularse, no sólo ahora, en todas las anteriores ocasiones, la más reciente en 2016”, comentó.

Dijo que haber reconocido esas violaciones habría puesto en duda a todo el sistema electoral, que le ha permitido a Corral ser diputado local y federal, senador, gobernador de Chihuahua y otra vez aspirar al Senado de la República.

Aunque indicó que en esta última instancia en materia electoral ya no hay algo que hacer, aseguró que el PRI buscará siempre hacer los esfuerzos necesarios para que la ley se cumpla; además, insistió en que el tricolor ha sido el único que ha hecho este esfuerzo, con recursos de todo tipo limitados, por lo que continuará “con el dedo en el renglón”. (David Piñón Balderrama / El Diario)

El Fallo

