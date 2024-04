'Vende Corral 'espejitos' de combate anticorrupción'

Chihuahua.- Luego de que ayer el exgobernador Javier Corral presentara junto a la candidata a la presidencia por Morena, Claudia Sheinbaum, un plan nacional anticorrupción, el secretario general de gobierno de Chihuahua, Santiago de la Peña calificó como un chiste y una estafa lo que hace Corral pues para muestra están los resultados de lo que hizo en Chihuahua en la materia.

“El chiste se cuenta solo. Esos espejitos de un gran combate a la corrupción y con estos que ahora se presentan como especialistas del tema, pues ya vimos los resultados que tuvo en Chihuahua. Fueron violaciones a los derechos fundamentales de algunos de estos procesados. Fueron falacias que se construyeron en esas carpetas vacías. Se nos hablaba de grandes investigaciones y grandes hallazgos y encontramos en la Fiscalía que había expedientes que no existían y simplemente a través de la tortura como ha quedado consignado en casos como el de Francisco González han quedado consignados casos de tortura y de violación flagrante a derechos humanos”, precisó.

Y enfatizó que: “esos espejitos que alguna vez vendió en Chihuahua hoy van y se venden en el gobierno federal. Lo que es triste es que se los estén comprando”.

Asimismo emitió una consideración sobre la situación de las notarías que Corral acusa por ser facilitadoras y creadoras de empresas fantasmas.

“Es una acusación muy grave. Sobre todo viniendo de alguien que fue gobernador y debería entender lo que es la función notarial. Yo creo que además es grave porque la acusación abarca el notariado a su cargo en el estado de Chihuahua. “Si estas acusaciones resultaran ciertas la primer pregunta es por qué en 5 años no hizo nada para combatir esto. Habría que preguntarse si tiene pruebas claras de lo que está diciendo. Por qué no se pregunta también o por qué no en esta estrategia contra el notariado mexicano que abarca a Chihuahua, porque no incluye esta visión”, condenó.

Consideró que si bien es cierto que los notarios constituyen las empresas morales que luego se utilizan para realizar actos ilegales, la única función del notario es constatar que cumpla con los requisitos legales y verificar la identidad de las personas que integran estas empresas.