Tiene CEDH dos quejas contra equipo del exfiscal

Chihuahua.— La Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que está por resolver dos quejas que se recibieron entre el 2019 y el 2020 por personas que indicaron haber sido testigos protegidos en los casos de la Operación Justicia para Chihuahua, y que señalan que recibieron malos tratos e indignos, para que declararan ante el personal que laboraba en el equipo que armó los Expedientes X en la pasada administración estatal. El presidente de la CEDH, Néstor Armendáriz, señaló que si bien no mencionaron directamente al exfiscal de Derechos Humanos, Francisco G. A. sin embargo si se trata de una unidad de funcionarios con la que trabajaba. Actualmente el exfiscal está vinculado a proceso acusado de tortura.

El presidente del organismo mencionó que las quejas que fueron presentadas no se les pueden calificar como tortura, ya que no hay los elementos necesarios para que la CEDH lo puede señalar de esta manera, pero si coinciden en que los afectados indican haber sido víctimas de tratos que atentan contra su dignidad. Mencionó que por diversos motivos la resolución se ha ido postergando, pero en pocos días se tendrá la primera.

Sobre la identidad de las personas que presentaron las quejas, comentó que al parecer no son las mismas que expresaron haber sido víctimas de tortura, esto en caso de los nombres que fueron publicados por un medio de la Ciudad de México, sean los correctos. Criticó que se hayan ventilado de esta manera los nombres de testigos y víctimas protegidos.

Añadió que la CEDH abrió un expediente para investigar las denuncias de tortura en contra del imputado, pero hasta ahora los denunciantes no se han acercado por lo que no es posible avanzar en este tema. Concluyó que los denunciantes contra el exfiscal y a quienes se les aplicó un protocolo de Estambul mencionaron que no confían en la CEDH, pero recalcó que existe la posibilidad de garantizar que se realizará una investigación imparcial.