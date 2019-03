Teme alcalde de Cuauhtémoc ser asesinado

Chihuahua— El alcalde de Cuauhtémoc, Carlos Tena Nevárez, declaró que teme por su vida luego de ser detenido el sábado. “Sí nos preocupa que pase lo mismo que con Peñaflores (director de la Policía Municipal asesinado el 26 de febrero), porque primero lo detuvieron y luego ocurrió el ataque en el que murió”, dijo.

Aseguró que la situación en la región se ha complicado debido a la forma en que actúa el fiscal de la Zona Occidente, Jesús Manuel Carrasco, a quien señala como el principal orquestador de su detención el sábado por la tarde.





Culpa Tena a fiscal por su detención

Tena Nevárez fue presentado ante el Ministerio Público por los delitos de desobediencia y resistencia de particulares, así como daños, luego de que intentó impedir el decomiso de un vehículo de procedencia extranjera perteneciente a una familia menonita.

Tras siete horas detenido fue puesto en libertad a las 9:55 de la noche debido a que los delitos no se consideran graves ni ameritan prisión preventiva; el alcalde deberá presentarse a los tribunales y declarar cuantas veces sea requerido, enfatizaron las autoridades.

El alcalde Tena Nevárez agregó que había la intención de trasladarlo a esta capital, sin embargo la presión de las personas que exigían su liberación frenó el plan.

En esos momentos sólo pensaba en el riesgo de que en el camino ocurriera algún ataque como sucedió con Efrén Peñaflores, director de Seguridad Pública de Cuauhtémoc, asesinado el 26 de febrero.

El alcalde comentó que desde su punto de vista el gobernador del estado Javier Corral, no estaba enterado de lo que pasaba. “No culpo al agobernador Corral de lo que pasó, no creo que si quiera estuviera informado”, afirmó.

Mencionó que el fiscal de la Zona Occidente Manuel Carrasco, es quien ha complicado la relación con la instancia estatal, ya que según dijo, hace meses el fiscal declaró que el alcalde debería estar detenido.

Mencionó que ahora la principal preocupación es que corra con la misma suerte que el director de la Policía Efrén Peñaflores, asesinado en un ataque en la salida a Cuauhtémoc de esta capital.

Expuso que este fue el temor que tuvo cuando supo que se lo querían llevar hacia las instalaciones de la Fiscalía en Chihuahua. Recalcó que cuando fue detenido por agentes estatales, el Ejército Mexicano envió protección a su esposa.

Respecto a los hechos ocurridos en su detención, declaró que desde hace unos 12 días habitantes de Cuauhtémoc han reportado que personas que se dicen agentes estatales a bordo de una camioneta Lobo de la marca Ford extorsionan a dueños de vehículos “chuecos”.

La tarde del sábado acudió a un domicilio de una personas que había pagado siete mil pesos para que estos supuestos agentes no le quitaran la unidad, por lo que fueron hasta su casa por el dinero. Añadió que la persona afectada le dio las placas de la camioneta y la descripción.

Narró que al ir por el corredor comercial vio la camioneta que le habían descrito junto a un automóvil que tenían detenido, por lo que se bajó investigar.

Agregó que se identificó con los agentes y les pidió que dejaran a las personas, a lo que se negaron luego de hacer una llamada.

“Les pedí que no le arruinaran la vida a una familia con dos niños, uno en su portabebé, pero no accedieron y les dije que me permitieran llevar yo el auto a la Fiscalía y que la familia se fuera en mi camioneta”, dijo.

Explicó que cuando dio vuelta les tomó ventaja a los agentes, los cuales actuaron como si quisiera escapar.

“Eso es de lo más absurdo porque tenían mi camioneta con ellos, pero actuaron y me cerraron el camino y le pegué a una velocidad mínima porque se puso enfrente”, añadió.

Destacó que los agentes recibieron la orden de detener al alcalde, a pesar de que no había hecho nada. Dijo que los agentes actuaron con violencia innecesaria.

Añadió que el tema se volvió político: “se me acusa de obstrucción de justicia y daño en propiedad del Gobierno, pero si ves la foto del carro no se ve ningún choque”.

“Sí existe el temor del equipo de nosotros que al rato hagan lo mismo a lo que hicieron con el doctor Peñaflores, porque primero lo arrestaron y al no encontrarle nada pasa lo que sucede… Carrasco trae un marcaje muy personal”, mencionó.

Finalizó que seguirá actuando de la misma forma y que no contempla usar seguridad personal mientras esté en Cuauhtémoc, debido a que esto en caso de un ataque, solamente aumenta el número de víctimas. “En una situación es poco lo que pueden hacer”, declaró.





