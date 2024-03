Suma CFE 1,499 cortes de luz a pozos

Chihuahua, Chih.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) sumó 194 pozos clandestinos a los que cortó el suministro eléctrico, los cuales robaban en conjunto más de 55.6 millones de pesos de energía; así, la paraestatal acumula mil 499 pozos ilegales desmantelados en lo que va del año.

La paraestatal informó de los avances en el reordenamiento del servicio, en la quinta reunión de la mesa de trabajo instalada con productores chihuahuenses, la cual fue encabezada por el director de Suministro de la CFE, Martín Mendoza; Arely Cerón, directora de Suelo y Agua de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y Heber Saucedo, director regional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En el encuentro participaron también representantes de las organizaciones de productores: Unipro, Unifrut, El Barzón, Agrodinámica Nacional, Sistema Producto Maíz, Ejido Ascensión, colonia El Sauz, Aldama y Namiquipa, informó Víctor Quintana Silveyra, enlace con el campo chihuahuense por parte de Morena.

En dicha reunión, la CFE presentó el reporte de los pozos ilegales desmantelados en el mes de marzo, que suman 121 en la zona de Nuevo Casas Grandes, 29 en la de Cuauhtémoc, 23 en la de Chihuahua capital, 19 en la de Parral y dos en la de Juárez, para dar el total de 194 inhabilitados, los cuales se suman a los cortes realizados entre los meses de enero y febrero.

Además, en el encuentro los principales puntos tratados fue la presentación de la CFE del resumen de las diferentes subestaciones en el estado, la capacidad que tienen y la demanda excedida, sobre todo en las regiones de Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc.

“Para garantizar el suministro se dará prioridad a quienes a tienen contrato y de seguir con el corte a los pozos ilegales. No se harán nuevos contratos, las obras actuales servirán para cubrir la demanda de 2024, sobre todo el cambio por un transformador de más potencia en la subestación Bachíniva”, dio a conocer Quintana.

“Otras subestaciones, como la del Campo 73, empezarán a funcionar para el ciclo agrícola 2025. Por lo pronto si se requiere ampliar la capacidad se va a acudir a los productores para que quienes demandan más energía se prorrateen el costo de nuevos transformadores o capacitarles”.

Quintana aseguró además que la paraestatal reconoce que ha habido fallas en el área de contratación que permitieron la conexión a pozos irregulares.

Asimismo, anticipó que se organizarán a partir del lunes 18 de marzo mesas de trabajo por regiones:

Jiménez-parral; Delicias; Nuevo Casas Grandes-ascensión, Namiquipa, para resolver los problemas locales de suministro, así como para revisar el número de pozos ilegales, de los pozos que no tienen concesión, y aquellos que no tienen uso del suelo para desconectarlos, así como aquellos que no han actualizado o renovado la concesión y los que no tienen contrato con CFE, y también los pozos regulares.

En el encuentro, los productores chihuahuenses y los funcionarios federales enviados a atender los problemas relacionados con la CFE, la Conagua y otras instancias, volverán a reunirse el cuatro de abril, para darle seguimiento a estos y otros acuerdos.