Sufre Guachochi 3 horas de terror

Chihuahua.– Cerca de tres horas de terror vivieron los pobladores de Guachochi luego de que integrantes del Cártel de Sinaloa que se disputan entre ellos el control de dicha plaza desataran una balacera, que dejó como saldo cuatro muertos y 13 personas detenidas, entre ellas un cabecilla identificado como Guadalupe L. B., alias “El Palapas”, de 32 años.

Pobladores reportaron que el intercambio de balas inició cerca de las 4:30 de la mañana y se prolongó hasta las 7:30. Dichos mensajes, acompañados de videos en los que se escuchaban las detonaciones, se divulgaron a través de redes sociales y mensajes de WhatsApp.

Elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Agencia Estatal de Investigación (AEI) desplegaron un operativo en la región para auxiliar a la población, logrando el aseguramiento de 16 armas largas, cinco armas cortas, equipo táctico como chalecos y cargadores, entre otros, así como una granada, un inmueble y tres vehículos.

La Fiscalía General del Estado confirmó el fallecimiento de cuatro personas, cuyas identidades no han sido establecidas. En cuanto a las otras 12 personas detenidas con “El Palapas”, fueron identificadas como Ismael R. R., de 35 años; Jaziel Orlando M. S., de 23 años; Jesús Antonio C. V., de 34 años; Refugio Uriel M. G., de 20 años; Rubén Alejandro C. N., de 35 años; Ulises G. A., de 35 años; Víctor Manuel C. T., de 23 años; Emeterio G. G., de 37 años; Rubén Alejandro C. N; Ángel Alfredo e. H., de 25 años; Adrián M.G., de 21 años. y Jesús Édgar A. O., de 34 años.

“El Palapas” forma parte de la estructura que comanda Melquiades Díaz Meza, alias “El 13” o el “Chapo Calín”, quien fue recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 1, de Aquiles Serdán, en agosto de 2021 y liberado en diciembre del mismo año.

De acuerdo con archivos periodísticos, desde 2015 mantenía una cruenta disputa con el también líder del Cártel de Sinaloa, pero en la plaza de Batopilas, Servando Meza Osorio, alias “El 21” o “El Servandito”.

Con la detención de “El 13”, se señaló que “El Servandito” había tomado control de la región, sin embargo, tras ser liberado regresó como líder de la estructura en Guachochi, ahora peleando la plaza con un grupo denominado Los Reyes, al cual se le atribuye haber iniciado la disputa de ayer en represalia por la detención de seis de sus integrantes el pasado 29 de septiembre.

Estas seis personas, de nombres Ramona Leticia G., Reyes C., Carlos C., Raúl Iván A., Yael F. y Jesús Heraclio M., fueron capturadas en un operativo desplegado en el lugar conocido como Camino Viejo a Agua Blanca, en posesión de dos rifles ‘cuerno de chivo’, un rifle .223, cerca de 20 cargadores para distintos calibres, 772 cartuchos para cuerno, tres granadas, varios costales con mariguana, casi un kilo de goma de opio, equipo de radiocomunicación y dos vehículos con reporte de robo, según informó la FGE.

Fueron consignadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y presentadas ante un juez de Control que determinó que su detención fue ilegal, en audiencia celebrada el 5 de octubre, hace apenas dos semanas.

Fuentes extraoficiales apuntan que los miembros de Los Reyes fueron encontrados, motivo por el cual comenzaron el enfrentamiento en venganza.

