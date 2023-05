Insubordinación en Nuevo Casas Grandes por limpia de municipales

Nuevo Casas Grandes.- Elementos de la Policía Municipal de Nuevo Casas Grandes se insubordinaron y rechazaron acudir al Centro de Control y Mando en la capital del estado para presentar su examen de control y confianza, luego de que el pasado miércoles fueron desarmados durante un operativo en el que participó la Policía del Estado y fuerzas federales.

Ante esto, la presidente municipal de Nuevo Casas Grandes, Cynthia Marina Ceballos Delgado, aseguró que los agentes que no quieran presentar su examen de control y confianza no serán despedidos y, al contrario, serán asignados a labores de limpieza de parques y jardines.

Desde la intervención a la corporación de dicho municipio, Ceballos Delgado no ha declarado al respecto, señalando únicamente que la depuración de la policía depende de las autoridades estatales y federales.

Sin embargo, la gobernadora, Maru Campos Galván, fue enfática al señalar que los agentesntes que no acudan a las evaluaciones se van a quedar sin trabajo y no podrán ser contratados en ningún otro lugar por deshonrar su compromiso de servir a la población.

La mandataria afirmó que no van a cesar en el combate en contra del crimen organizado y que Chihuahua tiene veinte años luchando en contra de los “narcogobiernos” en la zona Noroeste del estado, razón por la que todos los policías son objeto de revisión constante y, al negarse a ser evaluados dejan en claro de qué lado están.

Fue el pasado miércoles cuando, a través de un operativo integrado por un centenar de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Ejército Mexicano y Guardia Nacional, fueron retiradas 160 armas a los 81 elementos de la policía de Nuevo Casas Grandes.

Esto a raíz de los hechos violentos ocurridos en aquella zona, en la que al menos 15 personas han sido privadas de su libertad en el presente año, además de que es utilizada para el tráfico ilegal de personas que buscan cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

Como parte de los acuerdos establecidos en la mesa de seguridad, se determinó que los policías municipales serían sometidos a exámenes de control y confianza para poder permanecer en su puesto, sin embargo, ayer, los mandos de la policía municipal afirmaron que ya no acudirán más elementos a presentar dicha evaluación bajo el argumento de que ya lo realizaron y no tienen que volverlo a presentar.

Debido a esto, la gobernadora Maru Campos advirtió que de mantener la negativa, los agentes serán despedidos ya que un policía es una persona que tiene una misión de servir y proteger a la población y, al no hacerlo, deshonra su legado y su promesa ante la ciudadanía.

“Es muy importante decirle al pueblo en Nuevo Casas Grandes y de la región del noroeste del estado que tienen a una gobernadora que no va a dejar que nadie nos intimide y que nos quite la paz y la seguridad, tenemos 20 años luchando con que no hubiera precisamente narco gobiernos en esa zona del estado y hoy estamos revisando policía por policía y quienes no se acercaron a hacer el control de confianza tenemos muy claro por qué es”, expresó la mandataria.

Debido a esto, la gobernadora expresó que el estado continuará con la presencia en Nuevo Casas Grandes en dónde se tiene el apoyo del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional para cumplir con las tareas de seguridad pública y combate al crimen organizado para la seguridad de la población.

Agregó que, durante los primeros días del operativo en aquella región, se ha logrado el aseguramiento de varias dosis de droga, armas, así como la detención de personas vinculadas con estas actividades.