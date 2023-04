Sobresaturado, acceso a la salud mental

Chihuahua— El acceso a la salud mental en el estado está actualmente sobresaturado, dijo el experto en la salud mental y psiquiatra de niños y adolescentes en el Hospital Infantil, Jorge Gabriel Chávez.

Señaló que hay aproximadamente dos especialistas por cada 100 mil habitantes, lo que representa una grave problemática puesto que, del 2016 a la fecha, hay un incremento considerable en el tema de suicidio.

Refirió que una de las preocupaciones es poner atención en los niños, niñas y adolescentes puesto que también ha aumentado el suicidio en este sector de la población.

“El índice de suicidio ha incrementado exponencialmente en los últimos años, sobre todo a partir del 2016. Antes teníamos una tendencia más o menos de once por cada 100 mil habitantes, luego de 14 por cada 100 mil y ahora las estadísticas nos hablan de 24 a 26 por cada 100 mil habitantes; esto sin contar los intentos de suicidio”, externó.

Chávez tocó el tema de las agresiones escolares, un fenómeno que puede aumentar los suicidios en menores de edad.

“Nos preocupa porque ésta es una población particularmente sensible, por ello es importante la prevención y en base a esta estadística es importante planear nuestras políticas públicas, revisar qué recursos tiene la población. Necesitamos una estrategia bien pensada e identificar las patologías”, indicó.

En lo que respecta a los costos, Chávez refirió que la atención psiquiátrica va desde los 800 hasta los mil 500 pesos en adultos, mientras que la atención a niñas, niños y adolescentes es más costosa, de alrededor de 2 mil pesos.

Machismo afecta la salud

El problema de la depresión no distingue sexo, edad ni estatus socioeconómico, pero es evidente que la mayoría de los hombres no admite tener problemas de salud mental y no es común que quieran atenderse, consideró la psicóloga Ana Ivette Chavira.

Lamentó que, a pesar de muchas políticas de atención a las mujeres y campañas de prevención para evitar el suicidio y la salud mental, aún no se brinda con perspectiva de género masculino, ya que ante la cultura machista muchos varones omiten atenderse o tardan en reconocer que es necesario tratarse algún síntoma depresivo o de ansiedad.

Explicó que el factor importante que aún no se ha podido erradicar es la mentalidad, en su mayor parte hasta una cuestión cultural.

“A un hombre desde niño no se le permite expresar o ha aprendido que el carácter fuerte es no mostrarse tal y como son porque esto denota debilidad, lo cual es erróneo, entonces ese niño depresivo o agresivo crece con esta imagen distorsionada y eventualmente se convierte en un adulto frustrado, dictador y dominante a la vuelta de los años”, señaló.

César Iván Ruiz Varela, subdirector de Salud Mental del Municipio de Chihuahua, informó que los suicidios de hombres en la capital del estado en lo que va del año superan a los de las mujeres.

Explicó que de la cifra de 17 suicidios reportados hasta el 7 de abril, 13 corresponden a hombres y cuatro a mujeres, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE). “Es una problemática frecuente y la tendencia continúa en este 2023”, dijo.

Recordó que en el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS) se cuenta con un grupo reflexivo para hombres, sin embargo es voluntario y ligeramente frecuentado.

En las terapias en general, el 60 por ciento de los pacientes son mujeres que acuden por sí mismas y de todas las edades.

En el caso de la atención a hombres son canalizados por la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), en su mayoría menores llevados por sus madres o tutores y una pequeña parte por su propia cuenta.

Ruiz dijo que en 2021 en la capital del estado se registraron 110 suicidios, para 2022 hubo un incremento del 11 por ciento al contabilizarse 123 casos, mientras que este año, hasta el 7 de abril, se contabilizaban 17 suicidios. En promedio en estos tres años, entre el 78 y 80 por ciento de casos corresponde a hombres y el resto a mujeres.

Esto no solamente compete a la capital, ya que de acuerdo con la estadística de morbilidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el último registro de 2021 indicó que de los 316 suicidios en toda la entidad, de ellos 288 fueron hombres y 49 mujeres, cuya tendencia se repitió el año pasado y también va en el primer trimestre de este año.

El funcionario del IMPAS dijo que hay varias causas que generan depresión y ansiedad, que conllevan a estos comportamientos suicidas como violencia familiar, problemas económicos, presión social, además de enfermedades crónicas que no son atendidas.

Esto es generalmente en adultos, pero también los jóvenes padecen trastornos generados por acoso escolar o ‘bullying’, violencia física, emocional, comunitaria y sexual.

De acuerdo con los casos más recientes, la mayoría de las personas que atentan contra su vida tienen entre 18 y 23 años, mientras que la hora en que más prevalecen los casos va de las 12:00 del día hasta las 4:00 de la tarde, más comúnmente los fines de semana. No obstante, también se han dado casos de adultos mayores y de menores de 18 años.

Chavira aclaró que la violencia no distingue sexo, estatus social o religión, ya que los índices marcan que son más las mujeres víctimas de violencia, pero es porque son quienes aun con miedo se acercan a denunciar.

“La salud mental es fundamental para todos; más que atención a emergencias es preventiva. Es justo como el médico, no esperar a estar mal para atenderse, es acudir aun estando bien, para repetir más de las acciones que nos hacen sentir bien, porque convertirse en un buen ser humano es un hábito”, indicó.

“Los invito a que reflexionemos sobre esto, afortunadamente la vida y situaciones han impulsado a los varones a crecer y desarrollar su inteligencia emocional, y para mí es más gratificante acompañar a un hombre quebrado a través de su proceso terapéutico y de pronto verlo surgir de las cenizas. Lo único que marca la diferencia es hacerlo por convicción y no por imposición”, comentó la especialista y terapista. (Alejandra Sánchez / Juan Carlos Núñez / El Diario)

