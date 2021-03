Semáforo naranja con medidas del amarillo

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua.- Desde ayer el estado de Chihuahua se encuentra en semáforo epidemiológico naranja; sin embargo, tras la modificación de las restricciones a las actividades sociales y económicas, es amarillo.

Lo anterior tras la publicación del acuerdo 050/2021 en donde se realizó la modificación para la reapertura de las actividades sociales, económicas y educativas en el estado de Chihuahua, en virtud de la pandemia causada por la enfermedad Covid-19, en el semáforo epidemiológico, y fue publicado el pasado sábado 27 de marzo de 2021 en el Periódico Oficial del Estado (POE), el cual entró en vigor desde el 29 de marzo.

Asimismo, en la misma edición del POE se publicó el acuerdo número SS/ SEM 009/2021, en el cual la Secretaría de Salud establece que todo el estado estará en semáforo de riesgo epidemiológico naranja.

Sin embargo el Estado cambió los porcentajes de aforo en la semaforización en las actividades sociales y económicas, los cuales serán iguales en naranja que en amarillo, solamente la actividad de educación regular presencial se mantiene suspendida hasta el semáforo verde.

Dichos acuerdos establecen que el sistema de evaluación y control de actividades mediante semáforo, el cual identifica con colores las etapas en que deberán adoptarse diversas medidas de seguridad sanitaria, deberán ser acatadas por los sectores público, social y privado de la entidad.

Asimismo menciona que en cualquier momento, en caso de estimarse necesario, la Secretaría de Salud Estatal podrá modificar los lineamientos u operación prevista para el color correspondiente de la etapa de la entidad y la Secretaría de Salud Estatal podrá instruir medidas restrictivas de movilidad.

Según el acuerdo 050/2021 las actividades de biblioteca, restaurantes, salones

de eventos, casinos, spas, comercios y locales, ambulantes y semifijos, museos y teatros, iglesias y cultos religiosos, cines, eventos masivos (al interior y exterior) y visita a asilos, fueron modificados sus aforo en semáforo amarillo y naranja; es decir, no habrá distinción.

Cabe señalar que la última modificación al sistema de semaforización se presentó el 13 de marzo, según el acuerdo 044/2021 publicado en el POE, en esa ocasión las actividades de manufactura aeroespacial y automotriz, industria no esencial, hoteles, estéticas, comercios dentro de centros comerciales, además los servicios de atención gubernamental y oficinas administrativas no esenciales, tendrán el mismo aforo en semáforo amarillo y naranja, es decir no habrá distinción.

Por otro lado las actividades de bibliotecas, casinos y cines, el año pasado no se les permitía aforo de personas en Naranja o amarillo, pero en esta última modificación ya se les había autorizado cierto porcentaje.