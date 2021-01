'Se terminaron las prácticas antidemocráticas en el PT'

Chihuahua, Chih.– El comisionado Político Nacional de Asuntos Electoral en el Estado de Chihuahua del Partido del Trabajo, Luis Carlos Arrieta, se reunió ayer en la tarde en un conocido restaurante de la ciudad de Chihuahua para negociar candidaturas con perfiles interesados en representar al partido a candidaturas locales y ayuntamientos.

Arrieta, desconoció cualquier alianza que haya sido negociada y firmada por la dirigencia estatal del partido, encabezada por América Aguilar, hija del líder histórico del PT en Chihuahua, Rubén Aguilar, quien hasta el momento había decidido las candidaturas del partido, sobre todo las plurinominales.

En la reunión estuvieron Guadalupe Loo, ex directora del Instituto de Vivienda, quien aspira a la alcaldía de Chihuahua; Carlos Chávez, líder de organizaciones agrarias de la región de Nuevo Casas Grandes, aspirante a la alcaldía de dicho municipio; Patricia Chávez, ex funcionaria electoral y es directora de la Canaco de Delicias, quien aspira a la alcaldía de Delicias; el ex diputado local Fernando Rodríguez Giner, quien aspira a la alcaldía de Juárez, entre otros liderazgos.

“Cualquier acuerdo que se tome, donde no salga la forma de tu servidor no se llevará a cabo , desconocemos cualquier coalición hasta el momento porque yo no estuve en ninguna mesa de negociaciones, de tal forma que el Instituto Electoral lo va a rechazar

Respecto de las candidaturas plurinominales del partido, dijo que una vez que cuenten con la lista completa de aspirantes, definirán dichas posiciones, que aseguró, ya no serán para la familia Aguilar.

“Mientras tu servidor esté en este proyecto no permitiremos las prácticas antidemocráticas, hoy por hoy el Partido del Trabajo va a hacer una designación de candidatos cien por ciento democrática, porque la elección va a ser abierta para todos y todos van a tener la oportunidad para que nadie intervenga por compadrazgo, y será una elección histórica para Chihuahua”, concluyó.