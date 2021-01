Se ‘ataca’ Corral con crédito: lo sube a 1,898 mdp

Archivo / El Diario de Juárez

Chihuahua— El Gobierno del Estado aumentó el monto del crédito que solicita para ejercerlo en los poco más de siete meses que le restan a la administración, el cual pasó de mil 633 millones de pesos a mil 898 millones.

“El gobernador Javier Corral se volvió a ‘atacar’ con el crédito”, declaró ayer el líder de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado, Miguel Ángel Colunga Martínez.

Sin una justificación, los diputados de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública aprobaron ayer, con tres votos a favor, uno en contra y una abstención, el dictamen en el que se avala que el Ejecutivo solicite el préstamo.

El dictamen tendrá que ser votado en el pleno del Congreso del Estado, en donde deberá obtener 22 de los 33 votos.

Luego de la votación, los diputados Omar Bazán, del PRI, y el mismo Colunga, cuestionaron el aval otorgado a la nueva deuda que será pagadera a 20 años.

Colunga Martínez expresó que el mandatario estatal “ya se había atacado” anteriormente con los otros muchos préstamos que ha pedido, por lo que uno más “qué más daba”.

Lamentó que la solicitud de dicho crédito –pagadero a 20 años– se haya incrementado en 265 millones de pesos.

“En primer lugar no estaba planteada así la iniciativa, no era así. Y en segundo término, me parece que se tiene que definir el destino de esos recursos, es decir, que se desglose exactamente en qué se van a gastar y manden un listado de las obras que dice se van a llevar a cabo; deberán informar a detalle el concepto y monto del costo de la obra”, señaló Colunga.

Agregó que habrá una afectación al Presupuesto de Egresos 2021 si el Pleno del Congreso aprueba por mayoría calificada de 22 votos el nuevo préstamo de Corral.

“Van a afectar y modificar el Presupuesto de Egresos, se le van a quitar mil 028 millones de pesos que ya estaban programados. Nosotros sí vamos a ir a en contra y ojalá el PRI y otros diputados del PAN se mantengan”, advirtió.

El líder de la fracción parlamentaria de Morena informó que hoy a las 10 de la mañana habrá sesión de la Comisión Permanente en la Sala Morelos de la Torre Legislativa, en la que muy posiblemente se convocará al período extraordinario de sesiones y subir el tema ante el pleno de 33 diputados.

“Simplemente no tienen llenadera. ¿Por qué no le pegaron a los sueldos, y a los viajes?, pero en cambio sí le pegan a la salud, a la educación… no se vale lo que quieren intentar”, concluyó Colunga.

A las 10 de la mañana la comisión sostuvo una reunión para analizar el asunto, pero sin que se dieran detalles, se dio un aumento de 265 millones de pesos de la propuesta original.

Eso motivó que el diputado Colunga pidiera un receso para sostener una reunión con el secretario de Hacienda del Estado, Arturo Fuentes Vélez, con el objetivo de que se diera una explicación del incremento, así como un desglose del destino que se le pretende dar a los recursos.

El legislador expuso que no se dio una explicación del destino del crédito, salvo que será para obra pública.

Recalcó que además del aumento en el monto se dio un cambio en el Presupuesto de Egresos y se le retiraron mil 028 millones de pesos, los cuales serán cubiertos con el préstamo.

“El movimiento que hacen no tiene claridad, porque le quitan presupuesto a la obra pública, que está aprobado y ahora dicen que lo cubrirán con lo que quieren pedir prestado”, añadió.

La solicitud de autorización de crédito tiene como garantía y fuente de pago recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (Fafef).

