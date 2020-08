Riñen en el Centro de Chihuahua tras negarse a usar cubrebocas

Chihuahua.- Asociaciones relacionadas con la salud y el rescate realizaron el día de ayer, como lo han estado haciendo durante los fines de semana, una campaña que tiene como fin concientizar sobre el correcto uso de cubrebocas e incluso regalarlos a los ciudadanos.

No obstante, ciudadanos provocaron hasta un conato de riña en el que tuvo que intervenir la policía debido a que no querían usar este artículo indispensable para frenar la propagación del virus y que se ha vuelto obligatorio ante las disposiciones estatales.

Gerardo Álvarez, perteneciente a la asociación Rescate Sin Fronteras Chihuahua detalló que por medio de distintos módulos en el Centro Histórico de la ciudad y en coordinación con Cocentro y la presidencia Municipal realizaron actividades de sensibilización para la ciudadanía como parte de un voluntariado e incidir positivamente en el uso del cubrebocas.

Añadió que diariamente trabajan en conjunto hasta sesenta personas con el fin de que también los ciudadanos hagan su parte para combatir la pandemia del coronavirus. No obstante este voluntariado no ha sido tarea fácil pues se han encontrado con gente que se niega a usar esta medida sanitaria preventiva e incluso toman a mal las recomendaciones.

Ante ello el día de ayer ciudadanos que reaccionaron mal a los consejos, se hicieron de palabras con quienes buscaban entregarles cubrebocas e incluso recibieron amenazas por lo que agentes del grupo Beta debieron hacer acto de presencia en la zona para calmar los ánimos.

Quienes se encuentran haciendo esta labor señalaron que en su mayoría la gente es comprensiva y muchos de ellos explican que olvidaron su cubrebocas, o que perdieron el suyo y no pueden adquirir otro. Sin embargo, también está este otro grupo poblacional que es indiferente a la pandemia e incluso que no cree que exista el virus, mientras que otros no toman de buena gana la obligatoriedad de su uso que los limita a ingresar a los establecimientos.