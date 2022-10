Retiran empresarios cubrebocas en Chihuahua; aquí no

Mientras que la ciudad de Chihuahua ya no exige el cubrebocas para permitir el acceso a muchos negocios, empresas maquiladoras de Juárez aún lo piden a sus trabajadores.

Fabiola Luna Ávila, presidenta de Index Juárez, dijo que también se siguen otras recomendaciones de salud como la separación de espacios en baños, cafeterías y las líneas de producción, hasta que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) modifique los lineamientos donde se exigen.

PUBLICIDAD

“Ya la ley del uso de cubrebocas la modificaron, por parte del Gobierno del Estado falta que se publique el acuerdo pero seguimos con todos los lineamientos de salud”, comentó.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Chihuahua, Omar Armendáriz Jurado, dijo ayer que el uso de cubrebocas queda al criterio de las personas, una vez que las autoridades de la Secretaría de Salud ya no lo consideran obligatorio ni en espacios cerrados.

No obstante, dijo que en establecimientos pequeños persiste un poco de desinformación y lo siguen pidiendo, aun y cuando ven que hay eventos masivos donde ya no se porta la mascarilla.

“La gente utiliza el cubrebocas más bien por salud y no sólo por el tema del Covid-19, sino porque muchos se dieron cuenta que en los últimos dos años no se resfriaron y no les pegó la influenza, y ahora se usa como protección”, indicó.

Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), comentó que desde gel y cubrebocas hasta la adecuación de sus instalaciones fueron las medidas implementadas por las empresas para evitar contagios de Covid-19, lo que elevó su gasto operativo en un 20 por ciento aproximadamente.

Ejemplificó el caso de una mediana empresa con unos 80 trabajadores, donde por semana se gastaba 15 mil pesos en gel antibacterial, cubrebocas, termómetros y otros materiales de limpieza parta mantener el área desinfectada.

“Estamos hablando de 60 mil pesos al mes que se tenían que gastar nada más en ese rubro de higiene”, dijo.

Debido a ello, el líder empresarial consideró que deberían dejar de seguirse los lineamientos que pide la STPS a las empresas por el gasto que representan.

“Hay quienes gastaron más o quienes gastaron menos, según la empresa, pero todos tuvimos que gastar, desde termómetro, gel, cubrebocas y caretas, hasta los acrílicos y todo eso”, expresó.