Pagaron su rescate y migrante continúa retenido

A 20 días del secuestro de su esposo en Ciudad Juárez, una mujer de origen ecuatoriano suplicó ayer a sus captores que lo dejen en libertad y le permitan seguir su camino.

Pese a que sus familiares ya pagaron los 3 mil dólares que les pidieron como rescate, ayer cumplieron diez días sin saber nada de él, narró la sudamericana quien pidió omitir su nombre y el de su esposo, por temor a que los integrantes del grupo delictivo tomen represalias o crean que los denunció.

Vía telefónica, ayer la mujer narró a El Diario que su esposo, de 23 años de edad, tuvo que salir de su país en busca de trabajo, pero que fue secuestrado al viajar de la ciudad de Chihuahua a esta frontera, en donde las autoridades investigadoras tienen conocimiento de al menos ocho casos más de privaciones de la libertad de personas en situación de movilidad.

“La última vez él me dijo que estaba en Chihuahua y que de ahí subía para Juárez, pero desde ahí ya no tuvimos comunicación, desde el 2 de abril. –Sus captores– mandaron un video el 2 de abril diciendo que necesitaban tanto de dinero para pasarlo a Estados Unidos, eso es lo que decían y pagamos, nosotros pagamos el 6 de abril ese dinero, pero no nos dieron solución ni lo soltaron”, relató.

Dijo que el jueves 11 de abril, cinco días después del pago del rescate, él le marcó a su mamá pero sólo pudo decirle que estaba bien, antes de que le quitaran el teléfono.

“Decía que estaba bien, pero estaba llorando, estaba desesperado”, agregó la mujer quien en su desesperación publicó en redes sociales que su esposo estaba secuestrado, con el fin de pedir el apoyo de organizaciones internacionales, pero fue extorsionada por otras personas, quienes le dijeron que lo tenían y le pidieron 2 mil dólares más.

Tras darse cuenta de que fue víctima de extorsionadores, teme volver a convertirse en víctima, por lo que decidió pedirles a través de este medio a los delincuentes a los que ya les depositaron los 3 mil dólares de rescate, que lo dejen en libertad para que pueda seguir su camino y llegar a Estados Unidos.

“Él se fue por trabajo, porque aquí tenía deudas”, contó la esposa quien dijo creer que los migrantes ecuatorianos se están convirtiendo en víctimas de diversos delitos en México, debido a que los delincuentes están aprovechando el rompimiento diplomático entre ambos países.

La semana pasada, la organización sudamericana con sede en Nueva York, 1800Migrante.com, denunció el secuestro de al menos ocho ecuatorianos ocurrido el domingo 6 de abril en esta frontera, cinco de los cuales fueron liberados el lunes 15 de abril, después de haber pagado el rescate.