Rechazan por mayoría de votos a Benjamín Carrera como presidente del Congreso

Chihuahua.- Al ser sometida a votación hace unos momentos la propuesta de la Junta de Coordinación Política ante el Pleno del Congreso del Estado, el diputado juarense Benjamín Carrera no alcanzó los 22 votos mínimos que requería para ser elegido presidente del Legislativo.

Prácticamente con el único respaldo de su bancada (Morena), Carrera registro diez votos, mientras el PAN, Partido del Trabajo, los diputados de Encuentro Social y otros votaron 18 en contra.

El presidente del Congreso, Jesús Villareal Macías decretó un receso para que el asunto regrese a la Jucopo, en donde desde las ocho y media de la mañana y hasta tres horas después no lograron alcanzar el consenso.

Desde antes de la votación, los diputados sostuvieron una discusión.

El líder de la bancada del PT, Rubén Aguilar criticó que el Pleno intentará elegir solamente a un presidente, cuando por Ley tendría que elegir a toda la mesa directiva compuesta por nueve diputados.

“Es insuficiente, este pleno tiene que nombrar a toda la directiva. O los nombramos uno a uno, no está facultado legalmente para ello”, expresó.

El líder de la bancada del PRI, Omar Bazán propuso que también el tema de la designación de toda la mesa directiva mejor regresará a la Junta de Coordinación Política.