‘Pudo aspirar a gobernador por resolución a su favor’

Chihuahua.— Javier Corral pudo aspirar y ejercer como gobernador de Chihuahua debido a que una resolución de 2016 lo facultaba, a pesar de su doble nacionalidad estadounidense y mexicana, precisaron el abogado Gabriel Vidaña y la expresidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), Claudia Arlett Espino.

Vidaña comentó que el caso de Corral es especial, porque la ley permite a los ciudadanos mexicanos con doble nacionalidad ocupar cargos de representación popular en caso de que la nacional sea por nacimiento, sin embargo, limitan a quienes la adquirieron por decisión propia.

“El exgobernador tenía la doble nacionalidad por nacimiento, tengo entendido que nació en Estados Unidos y en ese caso, el Tribunal Federal Electoral resolvió que en casos de candidaturas para ocupar el cargo de Gobernador Constitucional de un estado, no era obstáculo el contar con doble nacionalidad, siempre y cuando esta no fuera adquirida, o sea, si la doble nacionalidad era por nacimiento y los padres eran mexicanos, no había ese limitante”, precisó.

Espino, por su parte, dijo que en su momento Corral apeló en un tiempo cuando la visión del derecho electoral cambió hacia una perspectiva de garantizar en el mayor grado posible el derecho electoral para los ciudadanos, y quizás, en una época anterior a 2011, no se le hubiera permitido.

Ambos recordaron que en su momento hubo una impugnación al respecto por parte del PRI ante la asamblea del Instituto Estatal Electoral, cuando los tiempos de Arturo Meraz como presidente del órgano, sin embargo, no prosperó

