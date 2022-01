Video: Yo tomé la decisión de renunciar a la ciudadanía estadounidense, Corral

Chihuahua- En redes sociales se difundió la entrevista que ofreció el 9 de marzo de 2016, en el canal 5 de televisión en Ciudad Juárez, cuando buscaba la gubernatura del Estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado quien declaró públicamente que había renunciado a la nacionalidad norteamericana, lo anterior para poder seguir en sus aspiraciones políticas e intentar aparentar que no estaba violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe contender a puestos de elección popular a los mexicanos (de nacimiento o naturalización) que tengan dos nacionalidades.

En dicho programa el ex mandatario panista, quien hoy califica de mentiras lo que se ha documentado sobre sus dos actas de nacimiento vigentes, dos curps y otras irregularidades a lo largo de su trayectoria política, dijo textualmente; “yo nací en El Paso… ya después tome la decisión, bajo una conciencia plena de renunciar a la ciudadanía americana, pocos lo hacen”, expresó Corral.

Yo lo hice por un impulso muy latinoamericano cuando Estados Unidos invadió Panamá, ahí fue el empuje y me sometí a un cuestionario muy amplio, porque México es mi Patria, y aquí están mis raíces, aseguró en el programa que compartió en su propia red social.

En la entrevista Javier Corral también en un juego de palabras no confirmó que le hubieran aceptado la renuncia a la nacionalidad en EUA, y citó a las “grandes reformas” que acogieron la doble nacionalidad en México, “y no me he acogido a ellas”, aseguró.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 55 y 58, se establecen los requisitos para ser diputado federal y senador de la República –cargos que ocupo Corral-, “ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos” es el primero de ellos.

Empero el artículo 30 de la Constitución federal refiere que “La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. A) Son mexicanos por nacimiento:

I.-Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres.

II.-Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano…”, este último aplicó Javier Corral.

Pero el artículo 32 de la Carta Magna, establece claramente que la Ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad.

“El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad…”, aquí la violación del exmandatario quien nunca renunció a la nacionalidad norteamericana.