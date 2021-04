Promoción Turística a Janos, promete Loera de la Rosa

Cortesía

Promover al municipio de Janos como un destino turístico rural permitirá diversificar su economía e impulsar su desarrollo, así lo informó, el candidato a gobernador por Morena, PT y Nueva Alianza, Juan Carlos Loera, al visitar esta región que colinda con el estado de Sonora y Nuevo México, Estados Unidos.

"No existe una vocación turística en Janos y es uno de los planteamientos que hago en mi programa económico: diversificar la economía de los 67 municipios de Chihuahua. La ubicación estratégica de Janos es una oportunidad para atraer al turismo rural de ambas fronteras", aseguró.

A través de un comunicado dio a conocer que Janos se caracteriza por ser un territorio políglota, con historia apache, el maíz más antiguo del estado —según pruebas de carbono—, alrededor de dos mil sitios arqueológicos, petrograbados de 8 mil millones de años y también cuenta con la Reserva de la Biósfera.

Efraín Muñoz, vecino de la zona, le pidió a Juan Carlos Loera que en su próximo gobierno los tome en cuenta, pues existen atractivos como las iglesias de la Misión de la Soledad de San Felipe y Santiago, la de San Juan Dios, así como el Arroyo de los Monos, entre otros que requieren mucha más promoción. "Sería un parador excelente para las personas que cruzan por Janos, puesto que tiene edificios coloniales para resaltarlos", señaló

Loera de la Rosa destacó que el turismo carretero puede ser una opción ya que el gobierno de la Cuarta Transformación desatoró la ampliación de la carretera de Nuevo Casas Grandes a Puerto Palomas, después de años de estar parada la obra.

AMBULANCIA AÉREA PARA LA SIERRA CUESTA 6 MDD

En el municipio de Janos, Chihuahua Juan Carlos Loera refrendó su compromiso de que la Sierra Tarahumara cuente con un helicóptero ambulancia, cuyo costo es de 6 millones de dólares, por lo que se debe aprovechar en donde más se necesita y no para uso personal.

"No hay necesidad de que lo use un gobernador y como no existe una ambulancia aérea, ese helicóptero se va a estacionar en la sierra" aseveró.