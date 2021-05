Plantea sanear finanzas del Estado

“Voy a extirpar el régimen de corrupción de Chihuahua”, dijo Juan Carlos Loera de la Rosa, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, durante su primera participación en el debate, en la que aseguró que “cambiaremos la pésima administración y el pillaje de los gobiernos del PRI y el PAN”.

Planteó sanear las finanzas del Estado y un fomento de desarrollo económico para todos.

Loera centró sus intervenciones en señalar que su contrincante de Nos Une Chihuahua, María Eugenia Campos, recibió dinero del exgobernador César Duarte.

Una de las propuestas que hizo en el único debate de los candidatos a la gubernatura fue reducir su salario a la mitad y que ningún funcionario gane más que el gobernador.

“Se eliminarán los excesos en viajes de lujo y paseos disfrazados de viajes de trabajo”, afirmó. “Los y las funcionarias que sean corruptos serán inhabilitados de por vida”.

Al cuestionarle lo que propone para incentivar la creación de empleos bien remunerados, habló de traer nuevas inversiones con mejores empleos para crear nuevos productos y nuevos procesos.

En coordinación con el Gobierno federal, también dijo que habrá tarifas eléctricas más bajas.

En 40 segundos de réplica, señaló que el peor enemigo en las campañas es la mentira, y aquí llamó a preguntarle a los 230 mil adultos mayores que reciben más del doble de su pensión, o a los 130 mil estudiantes de preparatoria, o a las 30 mil personas indígenas que ahora tienen trabajo, o a los 20 mil con discapacidad que reciben apoyo y habían sido abandonadas por gobiernos del PRI y del PAN, si el Gobierno de López Obrador los ha abandonado.

Expuso que para mejorar la seguridad, hay que ver el aspecto humano de los policías, mejorar salarios y prestaciones, y darles seguridad de vida, “que sean tratados con dignidad”.

“No más corrupción, no más moches, no más nóminas secretas, no más turbomoches”, concluyó. (Javier Olmos)