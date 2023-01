Piden paracaidistas de fraccionamiento de PCE respuesta de director

Chihuahua.- Decenas de personas que se encuentran ocupando viviendas del fraccionamiento de Pensiones Civiles del Estado (PCE) se manifestaron esta mañana en las instalaciones del organismo descentralizado para exigir una reunión con el director Hugo Gutiérrez Dávila, a quien acusan de darles largas para poder hacerse legalmente de las viviendas.

Una de las afectadas señaló que desde el año pasado, la gobernadora Maru Campos Galván dio la instrucción de solucionar el conflicto que se vive en ese fraccionamiento por la ocupación de viviendas por parte de personas que no son las legales propietarias.

Abundó que durante este periodo se han realizado reuniones de trabajo en las que participaron la Secretaría General de Gobiero y la Comisión Estatal de Suelo, Vivienda e Infraestructura (Coesvi), quienes ya hicieron estudios socioeconómicos a las 300 familias que residente en el fraccionamiento, así como valuaciones a las casas.

No obstante, en dichas mesas sólo se ha presentado el apoderado de Pensiones, Jorge Alvarado, pero no el director, que hasta la fecha no les ha dado respuesta sobre el esquema que se aplicará pagar las viviendas, aunque muchos de ellos lo han buscado directamente para conocer el monto total a pagar, los anticipos y las mensualidades que deberán cubrir.

Los manifestantes refirieron que buscarán una reunión personal con el director para tener una respuesta clara pues desde hace meses sólo reciben largas por parte de PCE, y su único interés es pagar los inmuebles que están habitando para finiquitar el conflicto.