Perito presentado por ministerial detenido carece de acreditaciones

Chihuahua, Chih.- En la audiencia de vinculación o no a proceso de Sixto M., ministerial acusado de los delitos de homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa y secuestro, bajo la causa penal 4094/2022; se presentó el perito particular Gustavo Adolfo Pérez Dávila quien cuenta con un acta administrativa por robarse un celular mientras trabajó en la Fiscalía General del Estado en el 2018.

Gustavo Adolfo, presentó supuestos elementos de prueba a favor de Sixto en donde mostró presuntas fotografías del dos de abril (fecha en la que se cometió el homicidio de Lizeth R.S.) y las rutas que trazaron ese día María José, esposa del imputado, Sixto, su bebé y su amigo Gustavo C., sin embargo, durante el desarrollo de la misma, trascendió que el testigo no cuenta con patente para ejercer como perito forense ya que sólo tiene algunas capacitaciones y no cuenta con los permisos para extraer la información.

El pasado 24 de diciembre fue presentado ante un juez de control del Distrito Judicial Morelos el agente ministerial Osvaldo Sixto M., acusado de homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa y secuestro.

El elemento, adscrito a la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, fue detenido cerca de las 15:00 horas del 23 de diciembre en el exterior del Complejo Estatal de Seguridad Pública (C4) mediante una orden de aprehensión librada por un juez del Sistema Penal Acusatorio, identificada en el Registro Nacional de Detenciones (RND) con el número CH/FC/014/23122022/0031.

Los hechos ocurrieron el sábado 2 de abril en la colonia Girasoles, de la ciudad de Chihuahua, donde el imputado habría “levantado” a la mujer, así como a un joven de 20 años y un menor de 2 años, en una vivienda ubicada en las calles La Noria y Fontana.