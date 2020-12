'Pagaría Estado más de 4 mil millones en intereses por crédito'

Tomada de Internet / Foto ilustrativa

Chihuahua- La diputada panista Rocío González, secretaria de la Comisión de Fiscalización de Congreso del Estado, dijo ayer que el crédito que solicita Javier Corral es demasiado caro, pues se pagarían en 20 años más de 4 mil millones de intereses, 2.5 veces más que el valor del préstamo que es de mil 633 millones de pesos.

González cuestionó el hecho de que la propuesta carece de claridad respecto a las obras que se tienen que terminar y explicó que en total se pagarían 5,633 millones de pesos, entre el préstamo y los intereses.

Señaló que tampoco se sabe en qué momento se aplicaría el dinero que se solicita a las instituciones financieras, y criticó además la falta de transparencia en el manejo del dinero por parte de Gobierno del Estado.

“Yo les he pedido transparencia a varios secretario y funcionarios de gobierno acerca del Plan de Inversión, porque no sabemos exactamente los 19 mil millones de pesos dónde quedaron, quiero saber cuáles obras ya se ejecutaron, en qué municipios. Es información nunca nos la han dado, no la tenemos, desde varias comparecencias siempre se ha solicitado pero no se ha tenido la claridad”.

“Tapamos un hoyo y destapamos uno igual de grande, nada más que él (secretario de Hacienda) dice que lo vamos a ir tapando a muchos años y bueno, tenemos que justar el presupuesto y el paquete económico para atender lo más urgente”.

La diputada indicó que hasta el momento la bancada legislativa del PAN no se ha reunido para el análisis de la propuesta, ya que se encuentran concentrados en el análisis del presupuesto para el año entrante.

La aplicación del dinero del crédito se planteó de la siguiente manera: 62 millones de pesos para rehabilitación de infraestructura dañada por desastres naturales, 177 millones 429 mil 290 pesos para infraestructura y equipamiento estatal, 288 millones 258 mil 644 pesos para infraestructura y equipamiento para seguridad pública, 124 millones y 428 mil 007 pesos para infraestructura hidráulica.

Asímismo, 56 millones 759 mil 546 pesos para construcción y acondicionamiento de espacios culturales, 322 millones 100 mil pesos para infraestructura de movilidad urbana, 42 millones 900 mil pesos para infraestructura de desarrollo urbano, 347 millones 878 mil 001 pesos para infraestructura de salud, 115 millones 416 mil 968 pesos para infraestructura deportiva, 21 millones 276 mil 545 pesos para mejora de infraestructura pública administrativa y75 millones 400 mil pesos para infraestructura vial urbana

El presidente de la Comisión de Fiscalización y coordinador de la fracción de Morena, criticó que el Gobierno del Estado quiere hacer todo a punta de créditos, según dijo, en lugar de aplicar una estrategia presupuestal acorde a las necesidades reales del estado.