Preocupa posible 'cacería' de quienes protestan por el agua

Delicias.- Tras el intento de detención por parte de corporaciones policiacas del líder agrícola, Andrés Valles Valles, productores de la región hicieron ver su preocupación que se desate una cacería en contra de los que han estado al frente de la defensa del agua.

De acuerdo a la versión de familiares, el ingeniero Valles fue interceptado entre las 4:30 y 5:50 horas de la mañana, por hombres armados que viajaban a bordo de dos camionetas tipo pick up de color rojo, y uno de la marca Charger color blanco, en los momentos en que se dirigía a sus labores cotidianas en el establo de su propiedad, sin embargo no lograron su cometido pese a la persecución que se desató por diferentes calles de la ciudad.

A este respecto, se pronunció el dirigente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (Aurech), Salvador Alcántar, quien dijo lo siguiente. “Es lamentable lo que está pasando y más en estos momentos cuando los ánimos y las heridas no han cicatrizado, los ánimos están exaltados y más por la poca agua que se utilizará en este ciclo agrícola y por la situación en la que se tiene al querer detener a Andrés, el cual ha intentado defender los interés de los agricultores, yo pienso que es una manera injusta el actuar de las autoridades”.

Agregó que estos tiempos no son los adecuados para que la autoridad implemente este tipo de actos, refiriendo que el pueblo aún se encuentra herido. Explicó que a él se le notificó del hecho pero no supieron decirle que auroridad era ya que las unidades las cuales intentaban detener a Valles Valles no contaban con ningún tipo de identificación.

Por su parte Luis Valles, hijo de líder agrícola Andrés Valles Valles confirmó en entrevista para este medio que no tuvieron conocimiento de qué institución era y fue aproximadamente a las 5 de la mañana cuando se dirigían al establo y varios vehículos sin logotipos se acercaron a la unidad en la que circulaban.

“Como cualquier día nosotros íbamos al establo, pero de pronto estos automóviles nos cerraron el paso y pedían que mi papá se bajara de la unidad. Eran dos camionetas y un carro, los tres sin ningún logotipo que los pudiera identificar, al ver lo que pasaba nuestra reacción fue acelerar e irnos del lugar, la verdad no sabemos quiénes eran, lo que sí es coincidencia es que ya tenían algunos días pasando por la casa donde vive mi papá y no descartamos la posibilidad de que ya lo tenían vigilado”, dijo Luis Valles.

A su vez Luis Delgado usuario del Módulo 3 y 4 expresó que estos acotos son intimidaciones a los productores de la región. “Lo que pasó en la mañana (de ayer miércoles) fue un intento fallido por parte de las autoridades federales de detener a nuestro compañero Andrés Valles, solamente resta decir que el ingeniero se encuentra en buen estado de salud y está en un lugar seguro, un poco asustado por la peliculesca persecución que se dio en la ciudad de Delicias al intentar detenerlo”.

Delgado mencionó que los compañeros que han participado en la defensa del agua estarán en guardia para que nadie sea detenido, agregando que se sienten desconfiados de la palabra del Presidente de la República y dejando muy en claro que se seguirá resguardando la presa y se cuidará la poca agua que queda en la región Centro Sur del estado.