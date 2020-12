Opacidad condena voto a nuevo crédito

Tomada de internet

El Gobierno del Estado ha sido sujeto de señalamientos por el manejo de la información de diversos aspectos de las finanzas públicas, como la relacionada con la deuda, el plan emergente para la atención a la pandemia de Covid-19 o el de inversión pública.

Esta semana, ante la solicitud del Ejecutivo para que el Congreso local apruebe un crédito de largo plazo de mil 600 millones de pesos, legisladores mencionaron como antecedente que hay “falta de transparencia” con respecto a los temas anteriores.

“Entonces, es imposible darles un cheque en blanco para lo que viene si no hay claridad en lo que pasó antes con el dinero. (…) no les he dicho que no les voy a apoyar con el crédito: les he dicho que, si no hay esa información, entonces van a saber cuál es el sentido de mi voto”, dijo la diputada Rocío González, presidenta de la comisión legislativa de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano.

En octubre pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió que el Ejecutivo estatal había omitido informar en tiempo al Congreso local sobre 16 refinanciamientos a créditos por más de 33 mil millones de pesos, así como al Gobierno federal sobre la contratación de 11 préstamos de corto plazo.

El 10 de diciembre, el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) reiteró un llamado a mantener actualizados, entre otros, los datos “sobre inversiones, adquisiciones o montos derivados de la atención a la contingencia” en el sitio de transparencia.chihuahua.gob.mx/covid-19/, del Gobierno estatal.

Ante la solicitud para que el Congreso local apruebe el crédito de mil 600 millones de pesos para obra pública, legisladores señalaron esta semana “falta de transparencia” por parte del Ejecutivo.

“Hay una evidente falta de transparencia en los temas más relevantes de este quinquenio, que es la reestructura de la deuda, el plan de inversión, el plan emergente y ahora los mil 600 millones de pesos que pretenden solicitarle al Congreso y que, bueno, ayer nos hicieron llegar un listado de obras, pero me sigue quedando pendiente todo lo anterior”, dijo la presidenta de la comisión legislativa de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano.

El jueves, González dijo a El Diario que el crédito solicitado, el primero a largo plazo de la actual administración –además de los refinanciamientos– requeriría más de 4 mil millones de pesos de intereses en 20 años a cambio de liquidez para concluir obras.

En ese contexto, cuestionó la falta de datos sobre el plan de inversión pública anunciado por el gobernador Javier Corral en agosto de 2019, por 18 mil 882 millones de pesos.

“No sabemos exactamente, los 19 mil millones de pesos, dónde quedaron, quiero saber cuáles obras ya se ejecutaron, en qué municipios. Es información que nunca nos han dado, no la tenemos, desde varias comparecencias siempre se ha solicitado pero no se ha tenido la claridad”, dijo el jueves en entrevista.

Miguel Colunga, integrante de la Comisión de Hacienda del Congreso y presidente de Fiscalización, agregó a la lista de temas el destino de los créditos de corto plazo –más de 15 mil millones de pesos en lo que va de la administración, de acuerdo con el seguimiento de El Diario.

“El mismo crédito no sabemos hacia dónde se va a aplicar, los créditos que ha adquirido anteriormente tampoco sabemos dónde los aplicó, los de corto plazo”, dijo.

“Ahorita está pidiendo mil 600 millones de pesos y no sabemos dónde los va a gastar; en el tema de la inversión que anunció, que iba a hacer una inversión de 19 mil millones de pesos, tampoco hubo información. Entonces, el Gobierno lo que hace es pura publicidad y realmente no está invirtiendo en obra pública”, agregó Colunga.

La observación de la ASF fue reportada por este medio el pasado 9 de noviembre, con la información de la auditoría al cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera por parte de las entidades federativas.

La Secretaría de Hacienda estatal no respondió ayer una solicitud de información sobre los cuestionamientos. (Sandra Rodríguez Nieto / El Diario)

srodriguez@redaccion.diario.com.mx