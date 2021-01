Tomada de Internet / Foto ilustrativa

Chihuahua- El Gobierno municipal y estatal no han mostrado partidas especiales de apoyo a las empresas para enfrentar este año los efectos de la pandemia del Covid-19, por lo que saldrán básicamente a atender este año electoral y cerrar sus administraciones, señaló ayer el presidente de la Coparmex Chihuahua, Jorge Cruz Camberos.

Informó que recién sostuvieron una entrevista con el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes y la alcaldesa María Angélica Granados, a quienes les pidieron no dejar adeudos con los proveedores, pues resaltó que con el Municipio no se ve problemas, pero el Estado depende mucho del crédito para pagar y no tiene “Plan B”.

Señaló que quien sea proveedor del Gobierno del Estado la debe pensar doble, porque será muy complicado este año, como sucede en todos los que terminan las administraciones.

El presidente de la Coparmex apuntó que no tiene información sobre la cantidad que se le debe a los proveedores por parte del Gobierno estatal, pero en diferentes foros se manifiesta que los que venden o prestan servicio al Estado, están muy preocupados.

Jorge Cruz apuntó que las finanzas del Gobierno del Estado dependen mucho de que se les autorice ese “módico crédito” que andan buscado, porque si no “se verán bien atorados con proveedores y otro tipo de compromisos”.

Planteó que lo más sano ahora es que sí aprueben los diputados locales el nuevo financiamiento, pero lo que no les gusta es que sólo se aviente el bote y no se vea en realidad una reestructura de fondo, por lo que “la bronquita ya le tocó al que viene”.

La condición financiera del Municipio de Chihuahua es muy diferente, aclaró, “ellos sí deben de terminar la presente administración bastante bien y no tendrían por qué tener problemas para pagar a los proveedores”.

Cuestionado en torno a posibles apoyos municipales y estatales para que este año las empresas enfrenten los efectos de la contingencia del Covid-19, dijo que no ve que hayan dejado partidas para eso.

Subrayó que no han mostrado que tengan algo en esos términos, “básicamente dicen que el año pasado se dio ese apoyo y este saldrán básicamente para afrontar el año electoral y el cierre del ejercicio”.