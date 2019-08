No se presenta Sixto Duarte en el juzgado

Chihuahua— Ni Sixto Duarte Jáquez ni su defensa se presentaron ante un juzgado local para atender una acusación por el delito de encubrimiento por receptación.

Ante ello acudió una abogada de la Defensoría Pública y en la audiencia se informó que en dos ocasiones se intentó notificar a Duarte en un domicilio donde se les indicó que ahí no vivía.

Es la causa penal 2163/2019, en la que se le intentó notificar el 18 de julio sin abrirles la puerta de una casa que tenían como su domicilio.

Dos días después, el 20 de julio, se acudió nuevamente a ese mismo lugar y una mujer de 65 años respondió no conocer a Sixto y dijo que ahí no vivía esa persona.

Ese fue el relato dado por la representación del Ministerio Público.