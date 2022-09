No procederán contra exfuncionario de Hacienda por irregularidades de 36 mdp

Chihuahua, Chih.- Los magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa aprobaron por unanimidad el proyecto de resolución al asunto 004/2021-2 de la Ponencia Dos, el cual señala que la instancia investigadora no presentó la información suficiente para demostrar que existió un acto sancionable de un ex funcionario estatal de la pasada administración, por lo que no se actuará en su contra. La señalización era que el exempleado había efectuado dos adquisiciones que sumaron alrededor de 36 millones de pesos por un software que no funcionó.

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) fue convocado a sesión este mediodía para votar, entre otros puntos, el asunto presentado con base en una investigación de Auditoría Superior del Estado (ASE) la cual informó que detectó que un exfuncionario de la Secretaría de Hacienda autorizó un doble pago que sumo una cantidad cercana a los 36 millones de pesos, para la compra de software para el sistema de Recaudación de Rentas, el cual no funcionó como estaba previsto.

Según la información de la ASE entre los años 2016 y 2017 fue realizado un pago por 18 millones de pesos para adquirir el software y al no funcionar, se hizo un segundo pago por más de 17 millones de pesos, sin embargo, los magistrados expresaron que no se logra demostrar que hubo una intención de un daño, por lo que no habrá sanción administrativa.