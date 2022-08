No he tomado una decisión sobre la presidencia del Congreso

Chihuahua- La diputada Adriana Terrazas, subcoordinadora del grupo parlamentario de Morena, se dijo sorprendida por haber sido propuesta por otras fracciones para presidir el Congreso del Estado e indicó que aún no ha tomado una decisión sobre aceptar encabezar la lista de la mesa directiva.

“No he tomado aún una decisión, la verdad estoy sorprendida, agradezco a las otras fuerzas parlamentarias que hayan tomado en cuenta mi perfil, hoy temprano me puse a ver el video de la sesión y agradezco primeramente a mi coordinador las expresiones hacia mi persona y las expresiones de los otros grupos parlamentarios sobre mi perfil”, externó.

Aclaró que le gustaría contar con al apoyo de su coordinador y de la bancada, sentir pertenencia y orgullo por el proyecto de la 4T y que en breve entablará pláticas con el coordinador Cuauhtémoc Estrada, hacia quien manifestó profundo respeto.

Ofreció su experiencia política al servicio del Poder Legislativo y mencionó que sería un escalón más en su carrera política en que ha sido diputada federal, senadora y ahora con la posibilidad de encabezar el Poder Legislativo estatal de Chihuahua.

“Me gustaría contar con el apoyo de mi grupo parlamentario. Yo he manifestado mi interés desde un principio, por algo estuve en una terna. Con agrado estoy incursionando como diputada y con gusto me gustaría servir para la posición que me llamen”, concluyó.