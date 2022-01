No hay avances en FGR en denuncia vs Corral

Chihuahua, Chih.- La Fiscalía General de la República (FGR) no ha presentado avances sobre la investigación derivada de la denuncia que interpuso el empresario Otto Valles Baca en contra del exgobernador Javier Corral Jurado, en septiembre de 2021, por los delitos de traición a la patria, uso indebido de documentos y ocultar, alterar y/o negar la información requerida por la autoridad electoral competente.

En el documento presentado hace cuatro meses se solicitó que se investigara a Corral Jurado por contar con un acta de nacimiento en la que se afirmaba que había nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando en realidad nació en El Paso, Texas, y con ello burló las leyes electorales al ocupar cargos públicos sin cumplir con el criterio de la nacionalidad.

Al ser cuestionado sobre el estado del expediente, el delegado de la FGR en el estado, Ramón Ernesto Badillo Aguilar, informó que no se pueden revelar datos sobre la denuncia en tanto sigan en proceso las investigaciones.

Valles Baca manifestó que a pesar de no tener información sobre las investigaciones, confía en que la denuncia llegue a buen puerto, sobre todo ahora que se dio a conocer que el exmandatario cuenta con dos diferentes actas de nacimiento, con claves únicas de registro de población (CURP) distintas, y que mintió al decir que había renunciado a su ciudadanía norteamericana.

“Considero que esto le va a dar un empuje tremendo a la investigación y lo más relevante es el uso de documentos apócrifos que ha estado utilizando el exgobernador”, manifestó el empresario, quien añadió que recopilará nuevas pruebas para presentarlas ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), a fin de robustecer la denuncia.

El empresario señaló que los actos de Corral son vergonzosos y una burla para todos los chihuahuenses y mexicanos en general, pues se valió de engaños para construir su carrera política, por lo que se debe sentar un precedente para que este tipo de situaciones no se repitan y, sobre todo, no queden impunes, pues hasta la fecha no ha habido ninguna consecuencia jurídica para el exmandatario.

Otto Valles enfatizó que la gravedad del asunto radica en que Corral Jurado ocupó no uno, sino diversos puestos como legislador y ahora como gobernador del estado sin contar con la legitimidad para hacerlo, por lo que lo calificó como un gobernante espurio y sátrapa.

“No es justo para todos aquellos ciudadanos que han respetado la ley y que han hecho las cosas de manera correcta que alguien que venía y nos gritoneaba y nos decía que él era un paladín de la honestidad y la justicia, hoy se ha convertido en el gran mentiroso que siempre ha sido.

“Lo más lamentable es que vemos que hasta hoy sigue impune en este tema. Los mexicanos y los chihuahuenses debemos sentar un precedente ante esta situación para que éste tipo de personajes aprovechados de la buena voluntad de los mexicanos y de los chihuahuenses no vuelvan a pisar un cargo ni un puesto público”, dijo para finalizar.