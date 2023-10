Necesarios, nuevos esquemas fiscales: Andrea Chávez

Chihuahua– La diputa da federal más joven de la legislatura, Andrea Chávez, confiesa que aún con su sueldo no encuentra la manera de comprar una casa, ya que hacen falta nuevos esquemas de carga fiscal para las generaciones económicamente activas y juven- tudes, y que aspira a una candidatura de tierra por el Senado de la República.

Desde la que no definió como una nueva casa de enlace, ni de campaña, en la calle Quinta de la capital de Chihuahua, concedió una entre- vista a través de la cual profundizó en políticas de la Federación, la falta de coordinación entre los gobiernos Federal y de Chihuahua en temas como seguridad y salud, además del riesgo que representan los cambios en la pirámide poblacional.

Con un grupo de colaboradores que encabeza el polémico asesor en comunicación, Abraham Mendie- ta, prepara su nueva oficina local donde un camión descarga playeras propagandísticas para repartir en su momento:

El Diario (ED): Las llamadas Generación X y Millennial deben y deberán sostener la carga fiscal de una gran población de jubila- dos, pensionados y de las becas de Bienestar y pensiones en general del Gobierno federal, además de los cambios en la pirámide poblacional ¿Qué pueden esperar estas generaciones en el futuro inmediato y el mediano plazo?

Andrea Chávez (ACh): Sin duda la tasa de natalidad en nuestro país es baja, naturalmente la pirámide poblacional se está invirtiendo, esta- mos envejeciendo, y eso aumenta las responsabilidades de la gente más joven y en edad productiva. Uno puede observar a los cuántos años nuestros padres compraron su casa y yo, que soy diputada federal y sé que gano más que el prome- dio de la gente de nuestro estado y nuestro país, no tengo ni por dónde comprar una casa, yo que soy una persona privilegiada desde el salario sé que es complicado, no me imagi- no a un joven que recién egresa de la licenciatura o quienes no pudieron concluir sus estudios o no tienen trabajos formales y no cotiza ni en el IMSS ni en el Issste.

ED: La población de jubilados y pensionados es alta y aumenta año con año, el Estado fue generoso con las generaciones anteriores y

aquí la pregunta es:

¿Nos alcanzará?

ACh: Esos son asuntos y debates a mediano y largo plazo y, sí va a alcanzar con la disminución de la condonación y la eva- sión de impuestos la recaudación aumenta, y junto con la aus- teridad republicana ahora los ingresos del Gobierno son mucho más grandes, el barril de petróleo aumenta de precio todos los días por los conflictos en diferentes partes del mundo, la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, va a generar muchos recursos como ahora los produce Deer Park y entonces… Sí hay recursos suficien- tes para cumplimentar el aumento a las pensiones de adultos mayores de 4 mil 800 a 6 mil pesos, y esto pensando en el actual y el próximo sexenio.

También tenemos que discutir de manera muy integral una reforma al sistema de pensiones que tenemos en nuestro país, al igual que han hecho otros países en América Latina y fomentar programas de tasas de natalidad, que no se invierta la pirámide poblacional que parece una cosa casi inminente, lo hemos visto en países europeos como el envejecimiento de pueblo siempre aminora el comportamiento económico y siempre este fenómeno responsabiliza a los más jóvenes y lo más importante será dignificar a las personas que ya cumplieron sus años de trabajo, pero también encontrar alternativas para las juventudes.

ED: ¿Cómo justificar ante los pequeños ahorradores el aumento al gravamen al dinero que guardamos en el banco?

ACh: Siempre ha habido un gra- vamen para el dinero que guarda- mos en el banco y es un incremento muy pequeño. El Ejecutivo fede- ral tiene la obligación de generar políticas públicas para mejorar la economía y, tener el dinero debajo del colchón perjudica la economía.

¿Cuál es la prioridad del Ejecutivo federal? Pues que haya circulación para que le vaya bien a los changarritos que luego compran a mercados más grandes y así se benefician las cadenas logísticas de transporte, salarios, nóminas, las grandes cadenas comerciales… para ello necesita haber liquidez, pero esa liquidez debe estar circulando y para ello se necesitan estímulos de circulación, como esta.

ED: Muchas veces la percepción de los políticos respecto a temas de realidad económica, chocan con la percepción diaria de las personas que vamos a los supermercados y encontramos los satisfactores hasta a lo doble en comparación con años anteriores

¿Cuál es el punto en donde chocan las percepciones del pueblo y de la clase política y cómo puede jun- tarse para entender una realidad objetiva?

ACh: Existe una crisis infla- cionaria a nivel mundial, Estados Unidos está a punto de entrar a una crisis económica grave por los con- flictos internacionales y los efectos de pospandemia.

Gracias a la política económi- ca de México no estamos viviendo los niveles de empobrecimiento de otros países, tenemos esa infla- ción a la mitad, y esos cambios que nosotros notamos en el bolsillo no son culpa del Gobierno federal; el Gobierno federal no quiere aumen- tar los precios de las cosas, para nada, es un ejecutor y un gestor que procura aminorar el problema a través de fortalecer el sector público, es evidente que queremos salarios dignos y la salud para que la gente no deba gastar el dinero en hospi- tales privados, pero aquí la tene- mos más difícil porque el Gobierno del Estado no quiere suscribir los acuerdos del IMSS Bienestar, no va a haber universalización del siste- ma de salud, pero bueno, debemos impulsar también la educación y la seguridad que le tocan al Estado mexicano.

ED: Uno de los aparentes grandes pendientes del Gobierno federal radica en la inseguridad.

¿Qué ha dejado de hacer el Gobierno federal, o qué le falta para ter- minar con esta permanente crisis de inseguridad a nivel nacional y en Chihuahua?

ACh: Lo que te puedo decir, según los datos del Secretariado Ejecutivo (de seguridad) es que todos los delitos federales van en franco descenso, incluso hay delitos como el robo de combustible que han desaparecido casi por comple- to, en un 99.9 por ciento y como ese hay muchos otros como el tráfico de armas.

Hemos visto una disminución en los delitos del fuero federal que también impactan en los del fuero común, eh homicidios hay una dis- minución de 10 por ciento, pero en nuestro estado (Chihuahua) lamentablemente los delitos del fuero común van a la alza; Cuauhtémoc se posiciona dentro de las ciudades más peligrosas en el país. ¿Cuándo habíamos visto que en una ciudad como Chihuahua a plena luz del día asesinaran a una jovencita con 40 balazos?

Todas las semanas hay reuniones de gabinete de seguridad en donde atienden a los gobernadores de las 32 entidades federativas y nuestro estado se queda siempre sin representación, pero cuando pasa algo fuerte, una tragedia, la gobernadora es la primera en solicitar apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. ¿Por qué en lugar de esperar la tragedia no nos coordinamos de manera preventiva y garantizamos la seguridad de la gente?

ED: Andrea, cambiemos de tema. ¿Quieres ser senadora?

ACh: Prefiero no decirlo (ríe con tono de diversión y suspicacia). Los primeros tres días de noviembre se van a abrir los registros para las y los aspirantes al Senado de la República y las diputaciones federales, pero como sé que voy a estar en la boleta de 2024, no le quiero dar ninguna razón al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de truncar esa aspiración que, muchas y muchos en el estado de Chihuahua conocen, pero que atiende una demanda del pueblo de Chihuahua y el método de selección nuestra es la encuesta y, si el pueblo de Chihuahua quiere que Andrea Chávez sea senadora, Andrea Chávez será senadora.

Yo soy una diputada federal que no le tiene miedo a la urna y que, es más, la ansía.