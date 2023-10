Presenta más de 80 testigos presunto agresor de Mya

Chihuahua.- Erick B.C., presunto responsable de apuñalar a Mya Villalobos Saldaña el pasado 12 de octubre de 2022, ofreció más de 80 testigos durante el juicio oral que comenzó desde la semana pasada y en el que ayer, en punto de las 9:30 de la mañana, tanto el acusado como la víctima tuvieron que verse cara a cara.

De acuerdo con la mamá de Mya, ellas también presentaron a algunos testigos entre los que se encuentran médicos, la persona que la ayudó el día de la agresión, peritos y una amiga de la joven testigo de la violencia ejercida en contra de ella.

“Espero que esto no quede impune y que se tomen las medidas necesarias para que se haga justicia para Mya y para todas las mujeres que han sido violentadas”, refirió la mamá de la afectada.

La agresión ocurrió el 12 de octubre de 2022; la víctima se debatió entre la vida y la muerte tras este hecho y durante unos días, no pudo comer ni beber nada debido a las heridas que tenía en su cuello, tórax, cabeza, espalda, brazos y manos.

Según lo que la adolescente recuerda, él se puso violento y aunque no era la primera vez que se comportaba de esa manera, en esa ocasión todo escaló bastante rápido.

“Le dije que dejara su adicción y que cuando lo hiciera, entonces me buscara, pero él me dijo que yo no podía condicionarlo o que sí lo iba a dejar le diera acceso a mis redes sociales a lo que yo respondí que no, él me comenzó a ofender con palabras como 'puta' y 'zorra' y como yo ya no quería estar escuchando eso y como estábamos cerca de mi casa yo me bajé del auto”.

En ese momento, Mya sólo quería llegar sana y salva a su casa, pero su agresor descendió también del vehículo y la alcanzó.

“Yo pensé que me iba a abrazar porque me rodeó con su brazo, pero entonces me atacó con su navaja; yo le dije que parara que estaba sangrando y él me dijo 'perdóname mi amor', 'perdóname' mientras ahora sí me abrazaba, (como queriendo que lo disculpara por lo que había hecho). En eso, yo grité ¡ayuda! ¡ayuda!, él se enojó más y fue ahí cuando me ocasionó todas las demás lesiones”.

Después de eso, un hombre se acercó y le dijo al novio de Mya que parara por lo que éste, entró en pánico y huyó del lugar.

“El joven que le dijo a mi agresor que parara, llamó a la ambulancia, pero él también se fue de ahí; por lo que me quedé tirada junto a un lote baldío. A los pocos minutos vi que venía otra vez el carro de mi novio así es que me asuste más y pensé que iba a rematarme, por eso, me levanté como pude y traté de correr pero el auto me acorraló y entonces vi que era su mamá”, cuenta Mya.

La causa penal de este caso en la 04/2022 y los delitos de los que se le acusan a Erick son: lesiones calificadas y violencia familiar.