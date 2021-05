Llama Brenda a votar pese a decepción

Cortesía / Brenda Ríos

Chihuahua— Brenda Ríos Prieto, candidata del Partido Verde Ecologista de México a la gubernatura de Chihuahua, hizo un llamado para que los ciudadanos ejerzan su derecho a votar por quienes los representarán en los diversos cargos de elección popular que están en disputa.

“Lo importante aquí es que la gente salga a votar, que la decepción de los políticos que ya han sido electos y no han cumplido no sea motivo para que no salgan a votar, que la gente vea que estamos las nuevas opciones, con ganas de trabajar por Chihuahua”, dijo.

Ríos criticó al gobernador Javier Corral, quien ha faltado al 79 por ciento de las promesas que realizó en su campaña de 2016. “No soy igual ni a él ni a mis oponentes en la contienda. Tengo congruencia y honor”, expresó.

La candidata del Verde señaló la importancia de reflexionar el voto, de analizar detenidamente los perfiles y grupos de poder detrás de cada aspirante, y observar las nuevas opciones políticas que se mantienen fieles a un proyecto ciudadano no a beneficio del mismo grupo que tiene a Chihuahua en un estado lamentable. (Orlando Chávez)

