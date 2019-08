Libra Comité Directivo Estatal del PRI sanción del INE

Chihuahua.- El Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió el pasado jueves en sesión de su Consejo General, no sancionar administrativamente al Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, con respecto al procedimiento oficioso INE/P-COF-UTF/13/2017/ CHIH y su acumulado INE/PCOF- UTF/15/2017/CHIH; respecto a la permuta que hubo del antiguo edificio de ese partido en la avenida Pacheco y la remodelación del nuevo edificio en la calle Melchor Guaspe en la colonia Dale. La investigación data sobre el ejercicio del CDE priista correspondiente a los ejercicios 2015 y 2016, por lo que los consejeros electorales determinaron infundado el procedimiento administrativo de sanción. El líder estatal del PRI, Omar Bazán informó que el asunto tardó aproximadamente un año y medio en resolverse por las autoridades nacionales electorales, donde fueron revisadas las facturas, los recursos adicionales, el contrato de permuta y una serie de aspectos legales como la escrituración del mismo, debido a que el actual edificio del PRI pertenecía a la Confederación Nacional Campesina (CNC) “Entonces no había claridad de origen de los recursos para este fin y lo que levantó el INE fue una auditoria, afortunadamente por cerca de un año se justificaron todas las supuestas irregularidades que presentaban los documentos originales y el pasado jueves en la sesión del INE, dieron por concluida la investigación sin sentencia de multas ni administrativas o económicas al comité directivo estatal”, subrayó Bazán. Según las facturas emitidas por la empresa constructora “Casas Grandes S.A. de C.V.” (327, 328 y 329), responsable de las obras; el costo de remodelación del nuevo edificio ascendió a 16 millones 997 mil 057 pesos; mientras que el costo del antiguo edificio priista en dación de pago, fue de 15 millones 750 mil pesos, siendo la diferencia lo correspondiente al IVA. Bazán destacó que afortunadamente no hubo sanción económica al partido, “pero esta hubiera sido la tercera multa millonaria de sanción a las prerrogativas por las administraciones anteriores”, manifestó. Lo afortunado es que no va haber sanciones, logramos en estos últimos años conjuntar una serie de información que fue claro para el INE, puntualizó.