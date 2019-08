Presentan a Navarro como nuevo dirigente municipal del PAN en Chihuahua

Chihuahua.- "Así queremos comenzar unidos e invitar a todos los líderes del partido para trabajar por un PAN fuerte y cercano a la ciudadanía", expresó

Francisco Navarro, quien fue presentado como presidente electo del Comité Directivo Municipal del PAN.

Acompañado de su cuerpo directivo, el nuevo líder local recibió el partido de la exdirigente Paloma Aguirre.

Con la presencia de la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, así como la líder estatal albiazul Rocío Reza y el coordinador de los diputados Fernando Álvarez, "Paco" Navarro se comprometió a trabajar por un modelo de partido acorde a los ciudadanos y dijo que buscarán estar mas cercanos a la gente.

Cabe mencionar que aun falta que el CEN del PAN valide la reciente elección local.

Rocío Reza destacó la carrera política de Navarro y dijo que se están renovando todos los comites municipales en la entidad, "queremos decirle a la población que vamos a trabajar todos los días por mejorar sus condiciones de vida".

Miembros del CDM:

*Presidente electo: Francisco Navarro.

Integrantes del CDM.

1. César Gustavo Jáuregui Moreno - Secretario del Ayuntamiento/Ex Diputado Local.

2. Mirna Monge Meléndez - Secretaria Técnica de la Dirección de Desarrollo Humano.

3. Óscar Iván Díaz Saucedo - Abogado y miembro del Partido Acción Nacional, ha desempeñado diferentes cargos.

4. Agustín Hernández Rojo – Ex Secretario de Acción Juvenil y actualmente funcionario público.

5. Liliana Herrera Villanueva - Actualmente se desempeña como funcionaria municipal.

6. Gabriel Alberto Diaz Negrete – Ex Secretario de Elecciones del Comité Directivo Estatal.

7. Jessica Vanessa Aguirre González - Joven abogada, que trabaja en el área de juventud del municipio.

8. Carlos Alberto Rivas Martínez – Ex Regidor del Ayuntamiento y actualmente titular del CUM en el municipio.

9. Miram Carolina Abdo Fierro - Militante del PAN, ha estado presente en muchas campañas del PAN.

10. Brissela Alicia Alba De Alba - Militante del PAN, actualmente labora en seguridad pública.

11. Carlos Eduardo Bribiescas Montes - Ex Candidato a la Secretaría Estatal Juvenil y funcionario joven.

12. Federico Acevedo Muñoz - Actualmente se desempeña en el Congreso del Estado.

13. Carmen Rocío González Alonso - Diputada Local y ex regidora del Ayuntamiento.

14. José Luis Espinoza Vázquez - Abogado y militante del PAN, se desempeña como funcionario público estatal.

15. Diana Sofía Guerra Rivera - Milita en el PAN desde su área juvenil hasta la fecha y se desempeña como funcionara pública del Gobierno del Estado.

16. Silvia Margarita Alvídrez Valles

17. Jesús Arturo Mendoza Mariñelarena

18. Olivia Zarahi Zavala Rubio

19. Joseline Vega Vargas

20. Leticia Irene Salinas - Secretaria Juvenil Municipal.