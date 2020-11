Lamentan panistas uso de instituciones con fines políticos

Archivo/El Diario de Chihuahua / Maru Campos

Chihuahua— La panista Rocío González aseguró que hay violencia real contra la alcaldesa de Chihuahua, ya que hay evidencias de una persecución por parte del gobernador Javier Corral.

“Más allá de lo que jurisdiccionalmente pueda decir la autoridad competente, en este caso la Fiscalía cuando revise a detalle toda la situación, yo creo que sí hay una persecución y un complot o una organización al interior de Gobierno del Estado para tratar de encontrar personajes o encontrar algún motivo para acusarla del delito que ellos quieran, basándonos en las evidencias que presentó Maru”.

La legisladora lamentó la participación de funcionarios públicos de la administración estatal en el proceso de fabricación de pruebas en contra de Maru Campos, además porque también son militantes al interior del PAN.

“Yo creo que todos pudimos ver, de manera muy lamentable que panistas se presten y estén detrás de esto cuando además ni es su competencia, es competencia de la Fiscalía, y siendo servidores públicos, por supuesto que en su momento se tendrá que revisar si hay posibles delitos por parte de las autoridades jurisdiccional y administrativa, porque me parece que siendo servidores públicos puede haber algún delito en el actuar”, dijo.

Emitió duras críticas contra el actual de la Fiscalía Anticorrupción e insistió que le entristece la situación al interior de su partido y la persecución hacia una mujer que está recibiendo maltrato por muchos actores.

“Lo que más me preocupa es como se puso en duda a la institución que se creó en el Congreso del Estado por ochos legisladores, incluida yo, pensando y creyendo en que puede haber realmente en el estado una fiscalía especializada en el combate a la corrupción. A mí me parece el tema más toral, si hay participación o no de la Fiscalía y si se da bajo leyes y normas o bajo una organización indicada por Carlos Olson desde la Secretaría de Gobierno”, refirió.

Resaltó que resulta preocupante que a Campos no se le permita conocer la carpeta de investigación, de saber con certeza de qué se le acusa y confió en que se recapacitará, porque el verdadero enemigo político del panista se llama Morena, rival electoral a vencer.

Además, consejeros estatales del PAN, coincidieron en que la coyuntura al interior del partido se trata de una clara persecución del Gobernador del Estado hacia Maru Campos, utilizando las instituciones de procuración, impartición de justicia y hasta de áreas administrativas de gobierno con fines políticos.

Jorge Puentes, quien también pertenece al consejo nacional panista, aseguró que este es el estilo de Javier Corral, quien siempre ataca y acusa a otros actores políticos cuando así conviene a sus intereses, y recordó cuando hace a penas cinco años acusaba a Madero de ser un corrupto y desviar recursos económicos del partido.

“Tendríamos que ver el comportamiento de Javier Corral durante toda su carrera política; nada más ve alguien que no simpatice con él y sus proyectos y se encarga de tildarlos siempre de que son corruptos, como lo hizo con el propio Gustavo Madero hace cinco años, cuando le tildaba de corrupto y le acusaba de hacer del partido un motel de paso y una serie de declaraciones que son públicas”.

Puentes, consideró que no se trata de algún tipo de violencia contra Maru, pues la política es dura. “A quien no le gusten los pisotones, pues que no se meta al baile”, expresó, enfatizando que no se puede meter todo en el paquete de la violencia política.

Luis Medina, presidente del Comité Municipal del PAN en Jiménez y Consejero Estatal, dijo que “el gobernador debe dejar de aplicar recursos públicos para acosar a compañeros y compañeras del partido, ya que sus acciones son con fines políticos y no con fines de justicia”, como tanto pregona en su discurso el mandatario, a quien califica de misógino y dado a la mitomanía.

“Claramente es una persecución política hacia Maru Campos, ella es la puntera hacia la gobernatura y que mal que un compañero de partido presiona a terceros para fabricar pruebas y no se pone a atender la deuda, la economía, la seguridad y la salud de los chihuahuenses”.

Llamó al gobernador a “no crear enemigos cuando al interior del partido debe reinar la cordura”, y al igual que Puentes, recordó el enfrentamiento contra Madero cuando lo acusaba de corrupción y corruptor del partido.

“Es justicia a modo del Gobernador, justicia para los que quiere el Gobernador, justicia a medias, y abuso de poder, lo cual es bastante malo porque el panismo está con Maru”, concluyó.