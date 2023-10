¡La chihuahuense Janeth Valenzuela le canta a los Jefes de jefes!

Chihuahua- En días pasados, la cantante chihuahuense Janeth Valenzuela cumplió uno de sueños, ya que fue invitada a ser parte de un homenaje a los Tigres del Norte en la CDMX, esto por parte de la televisora Televisa y Bandamax, en el marco de su 55 aniversario de su trayectoria. En el evento “La Reyna del acordeón”, fue una de las artistas, que tuvo la oportunidad de otorgar un tributo a la agrupación sinaloense.

En una entrevista para El Diario, la oriunda de Delicias, Chihuahua, compartióemocionada esta experiencia que vivió al estar frente a sus ídolos.

“Recibí la invitación de la producción de Bandamax para ser la artista que homenajeara a los grandes ídolos con mi acordeón e interpretando para ellos uno de sus éxitos ‘Contrabando y traición’, fue en un evento muy exclusivo y privado”, dijo.

Refirió que es lo que pasaba mente mientras estaba frente a Los Tigres del Norte, una oportunidad que no cualquiera tiene. Los músicos mostraron su gratitud y admiraron el talento de la artista chihuahuense durante su interpretación.

“Al estar frente a ellos, lo único que pasaba por mi mente era aquellos días en los que estaba aprendiendo a tocar el acordeón y que los sueños se cumplen con trabajo. Estaba muy emociona, nerviosa, y me temblaba la voz, pero al observar sus sonrisas, fue una réplica de energía para poner toda mi energía en la canción. No tengo palabras para describir lo que sentí, quería llorar, pero me contuve, ya que quería dar lo mejor de mí en ese momento tan especial, y también pensaba ‘no me puedo equivocar’, sinceramente es una emoción indescriptible”, expresó aún emocionada.

Contó que le deja esta experiencia tanto en lo personal y en lo artístico.

“Esta experiencia me otorga una gran gratitud hacia Dios, a mis seguidores, y a todas las personas que han contribuido a mi carrera y de motivación para continuar luchando por mi proyecto y seguir expandiendo mi música con los pies bien puestos sobre la tierra. Por siempre llevaré presente ese gran ejemplo de Los Tigres del Norte, su humildad y la educación que tienen, son unos tipazos, algo que a las nuevas generaciones les falta”, indicó.

Le gustaría poder colaborar con los jefes de jefes

“Si esto se pudiera hacer de manera honesta, ya me podría morir en paz (dijo entre risas), voy a trabajar bastante para lograr este otro sueño, que es tener una colaboración con ellos, para estar al nivel de ellos y poder llevarla acabo y con orgullo seguir poniendo en alto el nombre de mi hermoso estado de Chihuahua. A donde voy siempre digo orgullosa que soy chihuahuense”, aseveró.

Janeth continua imparable, destacando el nombre de chihuahua y, sobre todo, dando muestra de su talento y gracias a su perseverancia logrando cosas increíbles. Lo cual demuestra que solo las personas con determinación pueden cumplir sus sueños.

La artista continúa abriendo camino y demostrando que las mujeres también pueden.

“A aquellas mujeres que deseen establecer un trayecto no solo en la música, sino en todos los ámbitos en los que dicen que solo los hombres pueden estar, les digo que con trabajo y dedicación se puede lograr, y sobre todo no haciendo caso a las críticas. Es importante enfocarnos en nosotras en nuestro crecimiento tanto personal como espiritual, es la manera cómo podemos demostrar que las mujeres sí podemos. A mí, en mis inicios, me decían que la música norteña, el acordeón y los corridos no eran para mujeres, y en esta presentación ante a Los Tigres del Norte les demostré que las tres cosas pueden ser ejecutadas, cante un corrido, acompañada de música norteña y tocando mi acordeón”, expresó.

Lo que viene

“Una serie en la que participo ya viene, la podrán verla a través de Vix y estoy ya estoy preparando un nuevo disco”, puntualizó.