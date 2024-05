Incultura vial: el mayor reto para la Cruz Roja

Nuevo Casas Grandes.- Dentro de los riesgos inherentes a su profesión cuando acuden a atender una emergencia, los paramédicos de la Cruz Roja consideran que su mayor reto está en las calles de Nuevo Casas Grandes por la incultura vial de los conductores, muchos de los cuales además de desconocimiento de las reglas básicas de seguridad, carecen de toda civilidad para ayudar a los demás.

En este sentido, paramédicos entrevistados sobre el tema, hicieron referencia de que uno de los principales problemas es que es común encontrarse en el trayecto con conductores que simplemente desatienden las señales de las sirenas y torretas, y aunque no es su obligación, es su deber ciudadano y cívico, cederle el paso a los vehículos de emergencias.

“Nos ha tocado incluso gente que se queda detenida en los altos frente a nosotros, no sabemos si se están poniendo nerviosos y no hallan que hacer o de plano lo hacen con toda la intención de obstruirnos, pero no podemos hacer nada y es triste ver que ninguno de nosotros o nuestros seres queridos estamos exentos de un accidente o de una emergencia, pero estas personas no les interesa poner en riesgo la vida de otros de esa manera tan irresponsable”, indicó uno de los entrevistados.

Asimismo, dijeron que en otros casos, hay muchos que al darse cuenta de que se acerca una ambulancia, se apuran a pasar una calle primero o a cambiar de carril de manera abrupta para “ganarles el turno de pasar”, sin saber que con estas maniobras pueden ocasionar un accidente.

Y hablando de la falta de civilidad y de cultura vial entre los conductores, los paramédicos dijeron que a pesar de estar en la zona Centro, en el cruce de las avenidas Constitución Poniente y Emilio Carranza, no es fácil siquiera salir de sus propias instalaciones, ya que por ambas avenidas la circulación es muy constante y solo para dejar el patio de la Cruz Roja, deben esperar a que algunos de los conductores que pasan por ahí les den oportunidad de salir.

Conforme crece la ciudad, los paramédicos dijeron que están viendo que las calles se están volviendo un caos por el aumento en el flujo vehicular, de modo que cada vez encuentran más impedimentos que los atrasan para llegar a su destino, debido a los conductores que no quieren cederles el paso y algunos de los cuales, ni siquiera tienen conocimientos básicos de como conducirse al volante.

vvaldovinos@ncg.diario.com.mx