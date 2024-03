Golpea Gobierno al crimen en Ceresos 1, 2 y 3

Chihuahua- El Gobierno estatal dio un golpe al crimen organizado al realizar el traslado de 209 reclusos de los Centros de Reinserción Social 1, 2 y 3, de Aquiles Serdán, Chihuahua y Juárez, respectivamente, a penales federales de seis entidades, durante un megaoperativo en el que participaron más de mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El operativo sorpresa fue desplegado durante la noche del lunes y se prolongó hasta la madrugada del martes sin que hubiera incidencias dentro de los centros de reinserción o uso de la fuerza. No obstante, afuera del Cereso 1 de Aquiles Serdán, familiares de los reos incendiaron un vehículo, molestos por el traslado.

El titular de la SSPE, Gilberto Loya Chávez, consideró que el operativo fue un éxito por parte de las instancias involucradas. Mientras que la gobernadora del estado, Maru Campos Galván, agradeció la cooperación de las fuerzas de seguridad participantes y dijo que esperan que no haya reacciones de quienes se vieron perjudicados.

Tras el despliegue, el secretario de Seguridad Pública ofreció una rueda de prensa junto al coronel Luis Alberto Rivera, coordinador estatal del Ejército Mexicano; el general retirado Ricardo Fernández Acosta, subsecretario del sistema penitenciario de Chihuahua; el coronel

Jesús Gabriel, representante de la Guardia Nacional en Chihuahua, así como Simeón Esparza Peinado, subsecretario de Despliegue Policial.

En ella se dieron detalles de todo el proceso que derivó en la depuración de los centros penitenciarios al tratarse de reos considerados de alta peligrosidad, entre ellos algunos líderes de pandillas y grupos criminales, entre los que destacan Ramón H. R., alias “El Rayo”, cabecilla de ‘La Empresa’; Edgar G. C., alias “Tower”, de ‘Los Mexicles’; Oscar P. P., alias “El Ruso”, del Cártel de Sinaloa; Nicolás “F. S”, de ‘Artistas Asesinos’; “El Topo” y “El Tocino”.

Loya especificó que del Cereso número 1 en Aquiles Serdán se llevó a cabo el traslado de 117 personas; del Cereso 3, en Juárez, fueron trasladadas 82, mientras que del Cereso 2, en Chihuahua, fueron 10 personas.

Mencionó que a pesar de que no se tenían indicios de que pudiera presentarse un intento de rescate a alguna de las personas privadas de la libertad (PPLs), se hizo con gran despliegue policiaco.

El secretario expresó que actualmente los Ceresos en Chihuahua no están preparados con las instalaciones adecuadas ni jurídicamente para albergar a reos de alta peligrosidad. Asimismo este operativo es parte del compromiso para devolver la gobernabilidad a los centros penitenciarios y “evitar que se sigan cometiendo actos delictivos desde el interior de estas celdas”, dijo.

Las personas trasladadas se encuentran sentenciadas o están siendo procesadas por delitos como homicidio, portación de armas de fuego, fraude, delitos contra la salud, posesión de armamento y cartuchos, robo agravado, evasión (quienes se fugaron del penal en Juárez el 1 de enero del 2023), así como también personas sentenciadas por desaparición forzada, secuestro, tráfico de indocumentados, extorsión, delitos sexuales, entre otros.

Loya puntualizó que los traslados se realizaron al Centro federal 1, conocido como Altiplano en el Estado de México; al Centro Federal 8, en Sinaloa; al Centro Federal 11 en Sonora; al número 12 en Guanajuato; al 14 en Durango y al Centro Federal 17 en Michoacán.

El funcionario también envió un agradecimiento a los presentes, al igual que a Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la Sedena, sobre todo a Saúl Luna Jaimes, comandante de la V Zona.

Suspendidas visitas hoy miércoles

Como parte del operativo de depuración de los penales se determinó que desde ayer martes, así como este miércoles las visitas de familiares permanecerán suspendidas.

El secretario de la SSPE expresó que los familiares pueden comunicarse al número de emergencia 911 para conocer el paradero de traslado de su familiar si fuera el caso. “Pueden hacer uso del 911, lo estamos habilitando para ello y de ahí serán canalizadas las llamadas a los centros de reinserción que correspondan”, dijo.

“En este operativo en todo momento se privilegió la protección a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. En todo el proceso no hubo un solo altercado en los penales. No hubo un solo altercado al interior de los penales, no hubo un solo conato de riña en los penales y ni siquiera la necesidad de hacer uso de la fuerza en lo absoluto”, expresó.

Identifican a quienes quemaron auto

Si bien el secretario descartó que hubiera incidentes dentro de los penales, fuera de ellos se registró el incendio de un vehículo, así como de llantas a las afueras del Cereso número 1 en Aquiles Serdán. Sobre esta situación, la SSPE informó que se tiene plenamente

identificados a los responsables, quienes son familiares de algunos de los reos trasladados y que buscaron entorpecer las acciones de los elementos, por lo que se dio parte a la Fiscalía General para que inicie una investigación.

No obstante, en el lugar del incendio no se realizaron detenciones. Los elementos retiraron el vehículo y continuaron con el operativo.

Respecto a esta inconformidad que llegó a este extremo, Gilberto Loya señaló que son conscientes del rechazo de algunos de los familiares, pero destacó la importancia de los traslados para conservar la calma, seguridad y tranquilidad de los penales.

Dijo que con ello buscan incidir incluso en el índice de homicidios fuera de los Ceresos y consideró que podría haber más operativos de traslado de no reducirse los crímenes de alto impacto como los homicidios.

Añadió que a pesar de que el operativo podría conllevar riesgos se realizan acciones para mitigarlos. “Siempre hay un nivel de riesgo cuando se realiza algún tipo de operativo.

Este caso no fue la excepción. Ante ello se realizan acciones para mitigar estos riesgos”, expresó.

Reconoce gobernadora cooperación

La gobernadora Maru Campos envió un mensaje de reconocimiento a las instancias involucradas. “Muy agradecida con el secretario Gilberto Loya, con todo su equipo de trabajo. Esto reafirma el compromiso que tiene Gobierno del Estado por la seguridad. Se hizo el operativo en completa calma en la madrugada. Un cien para todo el equipo de SSPE y para la Guardia Nacional un agradecimiento muy especial, al general retirado Fernández Acosta, quien dirige el sistema penitenciario. (…) Se depura pero esperamos que no haya reacciones de quienes se ven perjudicados con estos traslados”, puntualizó.