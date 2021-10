Falsificó Fuentes Vélez informes financieros por 114 mdp

Chihuahua, Chih.- Las agentes del Ministerio Público Tatiana Núñez y Beatriz Adriana Hernández acusaron al ex secretario de Hacienda en la pasada administración Arturo Fuentes Vélez así como a los exfuncionarios César Bolado Rubio y Adriana Reaza de haber falseado la información de los estados de movimientos y egresos del gobierno estatal durante los meses de diciembre de 2020 al mes de marzo de 2021 por un monto de 114 millones de 879 mil 594 pesos, de recursos que le correspondían al Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec).

Las fiscales acusaron ante la Juez de Control Abigail Sosa Rivera, que los referidos ex servidores públicos en la administración de Javier Corral faltaron a la entrega de esos recursos a Ficosec, que correspondían al cobro del 5 por ciento del Impuesto Sobre Nómina (ISN).

Al 31 de mayo del año pasado esos recursos no habían sido entregados, pero en cambio Fuentes Vélez en los estados financieros que firmó y fueron publicados estableció que si lo habían entregado, siendo una falsedad reportó la autoridad investigadora.

En la diligencia donde la fiscalía esta impugnando el no ejercicio de la acción penal que la pasada administración le otorgó como benefició al ex funcionario corralista y personas señaladas, los fiscales refieren que el pasado 2 de agosto de una manera “fast track”, los entonces coordinadores de la unidad especializada pidieron el no ejercer cargos penales, los cuales actuaron de manera parcial ante el cúmulo de evidencias.

Los delitos que fueron denunciados por Ficosec en su momento en contra de Fuentes Vélez y contra quienes resulten responsables son daño patrimonial, peculado y uso indebido de facultades y atribuciones.

En la audiencia celebrada en la sala penal número Uno asiste el actual presidente de Ficosec Sergio Ochoa, quien ratifica la acusación contra los ex servidores públicos.