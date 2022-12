Especial: Viviendo con el enemigo en casa

Chihuahua– En Chihuahua el parricidio es una realidad, y es que en los últimos tres años se han registrado por lo menos ocho casos en los que los hijos (biológicos o adoptivos) han asesinado a sus padres. Las estadísticas proporcionadas por la Fiscalía General del Estado refieren que en el 2022 suman cuatro hechos de este tipo, el más reciente ocurrido en Guachochi.

Apenas hace un par de días, la señora Modesta Arteaga fue asesinada por “su hija adoptiva” (descendiente de una de sus sobrinas) a quien ella crio desde niña.

Lo anterior fue dado a conocer por habitantes de aquel municipio, quienes dijeron sentir una gran indignación por estos hechos.

La presunta responsable señaló que su “madre” había desaparecido, que había tomado un viaje compartido a la ciudad de Parral y que había decidido no avisarles a sus demás familiares a dónde llegaría, por lo que pedían el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.

Transcurrieron tres días sin saber nada de Modesta y fue hasta el miércoles pasado cuando, luego de una llamada a las autoridades, la mujer fue localizada sin vida en el interior de su domicilio.

La llamada la realizó la probable culpable de 22 años, quien aún vivía con ella entre las calles Sinforosa y Durazno en la colonia La Loma, fraccionamiento que se identifica como zona residencial en Guachochi.

Al arribo de las autoridades, la hoy detenida les indicó que había encontrado a su madre en la cajuela del vehículo que estaba estacionado en la cochera y descubrieron el cuerpo de la anciana mujer cubierto de rastros hemáticos, con perforaciones de cuchilladas en varias partes del cuerpo.

En ese momento la hija adoptiva tomó un bote de veneno para ratas y lo ingirió, pero de manera inmediata arribaron paramédicos de Cruz Roja para trasladarla a un nosocomio; ella confesó el crimen y aseguró a las autoridades que con sus propias manos la había asesinado luego de una discusión, y que había inventado la trama para que no la descubrieran.

Por lo anterior, la joven fue aprehendida y puesta a disposición de las autoridades correspondientes mientras que el cuerpo de doña Modesta fue entregado a sus familiares, quienes le dieron sepultura.

‘Psicópata adolescente’

A lo largo de los años, Chihuahua ha registrado casos muy escalofriantes, entre ellos se encuentra uno de los más recordados: el de Ana Carolina, la menor que junto con quien era su novio en aquel entonces, José Alberto Grajeda Batista, y su cómplice Mauro Alexis Domínguez Zamarrón asesinó e incineró a sus padres adoptivos.

Los hechos ocurrieron en el 2013 y de acuerdo con datos proporcionados por la misma autoridad, la joven planeó todo junto con los dos hombres.

En aquel entonces, psicólogos e investigadores dijeron no comprender cómo una persona que lo tenía todo pudo asesinar y después ir a comer un hotdog.

La también llamada “psicópata adolescente” ya fue liberada luego de cumplir con su condena de 14 años y seis meses de prisión.

“Yeni”, como le decía su familia de cariño, tenía una psicopatología nivel 9, que en escalas del FBI sólo está reservada para los peores homicidas.

Ana Carolina no mostró ninguna señal de arrepentimiento por el doble homicidio que cometió e incluso cuando la enviaron a su celda confesó “sentirse libre”, porque sus padres Efrén (un señor de 90 años) y doña Albertina (señora de 60 años) ya la tenían harta.

Por esta razón José Alberto (su novio), Mauro Domínguez (un amigo) y ella planearon durante un mes el homicidio.

“Mamá, no encuentro un ingrediente”, dijo. Cuando Albertina entró a la estancia, fue sorprendida por la espalda. Tenía los ojos en su hija al momento de ser asfixiada con un cable.

Cuando don Efrén llegó ese mismo día a las 10:00 de la noche, ‘Yeni’ repitió la misma operación. “Papá, ¿no vienes a cortar fruta conmigo?”. Fueron las últimas palabras que escuchó antes de que José le impidiera respirar con ayuda de un cable.

De acuerdo con las declaraciones difundidas por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, a ambos cuerpos les inyectaron cloro con insecticida en la yugular, para cerciorarse de que estuvieran muertos.

Después del homicidio, Ana Carolina, José y Mauro dejaron los cuerpos en la sala para ir a cenar hotdogs y remataron con un six de Tecate. Al día siguiente acudieron a un lote baldío cerca de Sapo Verde, rociaron 13 litros de gasolina en los cuerpos para prenderles fuego, luego los novios fueron de compras a medirse los dedos para anillos de compromiso y por la noche acudieron a una fiesta de XV años, todo esto según constan las declaraciones de José y Ana Carolina.

Cuando las autoridades encontraron los cuerpos éstos ya estaban completamente carbonizados y yacían junto a una barda de hormigón ennegrecido. Los peritos del estado de Chihuahua determinaron que habían sido incendiados y abandonados apenas hacía unas horas.

Así comenzó la investigación que terminó finalmente el 5 de mayo de ese año, cuando José Alberto Grajeda Batista declaró “ya no puedo más, necesito un psicólogo” ante investigadores de la Fiscalía, quienes le estaban haciendo preguntas de rutina sobre la desaparición del empresario Efrén y su esposa.

José Alberto no sólo no aguantó la presión, también delató a su novia, que en dos ocasiones había confesado ante las autoridades “no sé qué ha pasado con mis padres, cuando desperté ya no estaban”, y Mauro, que durante su aprehensión tenía quemaduras en la cara causadas al intentar desaparecer la evidencia que lo vinculaba con el caso.

Padecía esquizofrenia

En el 2014, un hombre de 21 años de edad asesinó a su madre Blanca, de 52 años; al momento de su detención, el responsable traía manchas de sangre en su ropa y algunos rasguños. Él padecía de esquizofrenia.

El hallazgo ocurrió martes 19 de julio de ese año a las 17:45 horas en la calle Doce y Carlos Fuero de la colonia Santa Rosa.

Al lugar acudieron unidades de la Policía municipal, estatal, así como ministerial, luego de que fuera reportado el cuerpo de una mujer fallecida quien presentaba diversos golpes y huellas de violencia.

Estaba intoxicado

De los casos más recientes está el de un hombre aparentemente intoxicado que mató a su mamá el pasado 27 de mayo, al someterla en el patio de su domicilio y golpearla con un bate en diversas partes del cuerpo.

El hecho violento ocurrió en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Pánfilo Hernández y Avelina Gallegos de la colonia 3 de Mayo, en la ciudad de Chihuahua.

Agentes de la Policía municipal aseguraron la zona para evitar que personas que estaban en el lugar entraran a contaminar.

Éstos son sólo algunos de los casos de parricidios, delito que consiste en matar a un familiar, en especial al padre, a la madre, a un hijo o al cónyuge.

