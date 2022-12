Gasolina, $10 más cara aquí que en EU

El precio promedio de la gasolina entre México y Estados Unidos tiene una diferencia de unos 10 pesos, ya que mientras en el otro lado se consigue a 12 pesos el litro en promedio, aquí anda en los $22.00 pesos, planteó ayer el presidente de la Asociación de Gasolineros de Parral, Juan de Dios Loya.

Este Gobierno federal habla de que no ha habido “gasolinazo”, dijo Loya, pero no es así, ya que si se ve la estadística empezó en 19 pesos en promedio el litro de gasolina Magna y ahora está en 22 pesos en promedio, un 15.7 por ciento más cara.

De hecho pudo llegar hasta los 30 pesos por litro, y lo evitaron porque le metieron recursos en estímulos fiscales de más de 400 mil millones de pesos, una cantidad que no entró a las arcas tan solo en este año.

Explicó que la diferencia ahora en el precio de la gasolina que hay entre México y Estados Unidos se debe, entre otras cosas, al hecho de que en ese país dejaron las tarifas a la oferta y demanda a pesar de la inflación y que topara hasta donde fuera, mientras que aquí se aplicó un subsidio para mantenerlo en cierto nivel.

Señaló que en al ámbito internacional la gasolina es más barata y si se hubiera manejado en esquema de la oferta y demanda, aunque ahora solo fuera la diferencia del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, éste sería sólo de unos 5.70, por lo que la Magna debería andar ahora en 17 a 18 pesos el litro, pero anda arriba de 20, porque el gobierno empezó a cobrar el IEPS ahora que el precio del combustible en el extranjero es menor.

Dijo que ahora que el mercado internacional tiene mejores condiciones e incluso ha bajado más la inflación en Estados Unidos que en México, allá sí ha bajado la gasolina, pero aquí no, porque el Gobierno ha empezado a recuperar los impuestos que dejó de cobrar durante muchos meses atrás.

Juan de Dios Loya indicó que la política de la presente administración federal era que no hubiera el llamado ‘gasolinazo’ y que no se incrementaran las tarifas más allá de lo que era la inflación, y planteó que si por el precio internacional se pudiera superar los 25 pesos incluyendo los impuestos, dejaría de cobrarlos para que no le pegue el precio al consumidor y no verse mal ante el consumidor, en lo prometido.

Señaló que si fuera un gobierno con un mejor manejo de finanzas, optaría por dejar subir el precio de la gasolina y que se vaya a cómo va, y eso aunque le pegaría a todo mundo, se trataría de ahorrar.

El empresario expuso que aunque en ese esquema se aumentan los precios de los productos por el transporte, llega a un momento, en que los combustibles se vuelven a abaratar, así como los productos, como ya sucedió en Estados Unidos.

Detalló que como en México, no se quiso pegar al consumidor de combustible con precios más altos, y cuidar la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, sí subió, aunque no tanto, pero ya se desfasó respecto al precio internacional.

Ahora hay una diferencia de precio de la gasolina superior a la inflación y del promedio de otros países, como Estados Unidos, ya que en ese país es más barata que en México, unos 10 pesos menor al promedio nacional, concluyó.

