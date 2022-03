Escasea gasolina importada por alza de precios

Chihuahua.– Ante el encarecimiento de la gasolina de importación, expendedores de combustible que ofrecían ese producto ahora buscan abastecerse con Petróleos Mexicanos (Pemex), que se está viendo rebasado por la demanda y genera que algunas estaciones no ofrezcan regularmente el producto.

Lo anterior lo señaló Juan de Dios Loya, presidente de la Asociación de Gasolineros de Parral y empresarios del gremio de la ciudad, quienes precisaron que gasolina sí hay y el problema es el alto precio que tiene el combustible en el extranjero, que hace menos costeable adquirirlo fuera para su venta en México.

Usuarios se quejaron de que hay días que tuvieron que recorrer hasta cuatro estaciones de servicio en la ciudad para darse cuenta de que no hay quién les venda el producto.

Juan de Dios Loya apuntó que en la zona de Parral y Cuauhtémoc, donde tienen asociados, no han manifestado falta de gasolina.

Sin embargo, precisó que con la escalada de los precios internacionales del petróleo y el alza en la gasolina, tanto las estaciones con la franquicia de Pemex como quienes hasta hace poco ofrecían públicamente sólo combustible de importación, también le están comprando a Petróleos Mexicanos porque lo ofrece más barato “y se están viendo rebasados por la demanda”.

Empresarios gasolineros de la ciudad de Chihuahua indicaron que hay algunas estaciones de servicio con combustible de importación que no trabajan regularmente porque les falta la gasolina.

Juan de Dios Loya destacó que gasolina sí hay, el problema es que a los importadores les sale mucho más caro traerla a México para su venta.

Dijo que no sabe si los importadores no quieren o no pueden aprovechar el subsidio del 100 por ciento que la Secretaría de Hacienda está otorgando directamente en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), al menos hasta este viernes en la gasolina Magna y el diésel, así como otro incentivo más de 3.87 adicional que aporta a quien importa y comercializa, que se puede impactar contra el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o Impuesto Sobre la Renta (ISR), con el objetivo de que no aumente el precio al consumidor final.

Agregó que si los importadores de gasolina no pueden comprar producto a Pemex tendrían que aumentar al menos dos pesos más en los precios al consumidor final, pero con eso se pueden salir de mercado.

El representante de los gasolineros de Parral indicó que todos los importadores y comercializadores de combustible tienen una puerta abierta con Pemex, pero ahora, como actualmente éste tiene una demanda fuerte de sus clientes franquiciatarios, tiene la obligación de atenderlos de forma primaria, y después podrían atender a otros gasolineros que no son propiamente de la marca, son bandera blanca.

Apuntó que en este caso, Pemex no estaría obligado a vender combustible a esas empresas y lo hace cuando ya abasteció las necesidades de sus clientes, con los que sí tiene contrato.

Señaló que puede darse el caso de que pipas de empresas que no tienen la franquicia de Pemex duren hasta días afuera de la terminal de abasto y reparto, en espera de que la paraestatal pueda surtirles también a ellas.

Explicó que si llega un momento en que el suministro de Pemex se estrangule, esos negocios tendrán que vender la gasolina importada cara, porque más vale tener el combustible a que falte, pero eso llevará sin duda a que aumente el precio al consumidor final.

Cuestionó que ahora la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cierre gasolineras aludiendo que tenían el precio alto, cuando se supone que se está en un mercado libre a la oferta y la demanda, donde las estaciones pueden ofrecer el producto al precio que quiera.

El caso es que si se ofrece el combustible caro, no va a vender: “si alguien ofrece el litro de gasolina a 30 pesos, y hay quien tiene necesidad, la va y compra, pero Profeco va y cierra esas gasolineras con quién sabe qué argumentos”.

Finalmente, el presidente de la Asociación de Gasolineros de Parral dijo que aunque no hay faltantes de combustible en la región, sí batallan para cargar.