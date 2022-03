Diputados exigen aclarar los desvíos del Plan anti-Covid

Chihuahua— Diputados de los partidos PAN y Morena exigieron aclarar los desvíos del Plan anti-Covid durante la administración de Javier Corral.

Pidieron claridad, rendición de cuentas y dar certeza a los procesos judiciales que ameriten ante las observaciones por 2 mil millones de pesos sin declarar, correspondientes al Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar que implementó el exgobernador en 2020.

La presidenta del Poder Legislativo, Georgina Bujanda, fue clara en llamar a la rendición de cuentas porque, dijo, “en la pasada administración estatal se manejó un discurso de combate a la corrupción que al final se utilizó para golpeteo político”.

“Tendrán que aclararlo, porque en el tema de las compensaciones los diputados de la anterior legislatura donamos este recurso y esperamos la mayor honestidad posible, que se deslinden responsabilidades y que este tema de ser incorruptibles haya trascendido más allá del discurso”, externó.

Indicó que los órganos fiscalizadores deberán dar cuenta puntual del destino de los recursos porque mucho se habló de los planes y los fines, “pero ahora las auditorías los desmienten”.

El coordinador de los diputados del PAN, Mario Vázquez, consideró que Corral no gobernó bajo los principios del partido que representaba, y que siempre estuvo alejado de ellos y que ahora deberá transitar la exigencia de claridad y de rendición de cuentas a través de procesos judiciales.

“Más allá de las especulaciones, pedimos que se esclarezca, se determinen responsabilidades y se actúe en consecuencia, eso es todo lo que los chihuahuenses queremos”, dijo.

Consideró que cualquier desvío de recursos significa que se deja de atender problemáticas sentidas como la pobreza, la salud y la seguridad pública, porque el dinero a final de cuentas no llega a su destino.

Para Cuauhtémoc Estrada, líder de la bancada de Morena, se trata de un asunto que se debe atender, seguir y denunciar de manera contundente ante los entes jurídicos, con el fin de que no impere la impunidad.

“Se requiere que se pongan las denuncias, porque de ahí viene otra investigación aparte de la que hizo la Auditoría, que ya implica sanciones a los probables responsables. Nosotros estaremos vigilantes de que así suceda”, concluyó.

Con respecto a la información del plan que difundió la administración anterior en el portal de transparencia creado para la pandemia, por el monto de 3 mil 209.8 millones, el auditor del Estado Héctor Acosta Félix dijo que, salvo por la cifra de incentivos fiscales, el resto no coincide con lo entregado en mayo por Hacienda.

“La información que aparece ahí es información que obtuvieron de diferentes fuentes; no digo que es incorrecta, simple y sencillamente que la Secretaría de Hacienda, a la hora que nosotros le hacemos la solicitud formal, nos da otros datos”, subrayó.

“Lo que podíamos revisar era lo que realmente se ejecutó con recurso del Estado, del plan, que fueron mil un millones 237 mil 863 (…) La Secretaría de Hacienda no entrega un informe de la proyección que hizo; cuando dice que va a destinar tres mil millones, a la par no informó cómo se integraron esos tres mil millones una vez que ya se ejecutó el programa, o sea, lo hizo cuando lo anunció pero no cuando ya lo ejecutó, no al terminar”, agregó Acosta.

En el universo auditado, además, la ASE encontró irregularidades como descontrol en la entrega de contratos y otras que, si bien no son cuantiosas en comparación con el total del recurso, dijo Acosta, “llaman la atención por la tipología, por la forma en la que se generaron”.