Donan al Estado material médico y de curación

Chihuahua.- La empresa Beaver Visitec Internacional realizó una donación al Gobierno del Estado de material médico y de curación por un monto de 8.5 millones de pesos que será destinado tanto para Servicios de Salud cómo para el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal).

La donación consiste en 320 mil 300 batas con manga larga desechables, 634 mil piezas de gasas de 10 x 10 cm, un millon 352 mil 154 gasas de 5 x 5 cm, 96 mil 733 toallas absorbentes no estériles, 102 mil 863 toallas para cirugía no estériles, 437 mil 587 cotonetes no estériles.

Beaver Visitec Internacional es una empresa oftálmica que abastece productos a cirujanos de todo el mundo, la cual cuenta con una sede en Ciudad Juárez, de forma que American Industries, es el socio comercial que realiza las operaciones en Ciudad Juárez. El material de donación se destinará a los hospitales, centros de salud, unidades médicas móviles, así como al Laboratorio Estatal, para beneficio de las actividades que desempeñan los médicos y personal de enfermería en pro de la salud de los chihuahuenses.