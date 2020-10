Diputados de Morena anuncian fin de fideicomisos; los apoyos se entregarán de manera directa

Cortesía

Ciudad Juárez.- Diputados federales de Morena dieron a conocer a través de un comunicado de prensa que este jueves desaparecieron 109 fideicomisos y que esa cantidad de dinero se sumará al presupuesto de egresos de la federación para que sea entregado de manera directa a las personas inscritas en los programas.

En el escrito, los legisladores por Chihuahua acusaron al sistema de fideicomisos de haber sido constituido como el arte de desaparecer el dinero y se convirtió en la caja chica de los gobiernos.

“Para el manejo de esos recursos no existían mecanismos de rendición de cuentas y muchas licitaciones no fueron a concurso, se hacían por asignación directa y no había claridad hacia donde era dirigida parte importante del dinero público, coincidieron los Diputados hoy por la mañana después de que terminó el ejercicio legislativo”, menciona el documento en el que fijan su postura.

Señalaron que uno de los manejos inadecuados de fideicomisos más emblemático es el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), a través del cual se robaron miles de millones de pesos porque, debido a su naturaleza para atender desastres naturales, los apoyos se asignaban muy rápido, sin licitaciones y de forma directa, mientras que las compras eran muy genéricas.

“Ahí se van a ahorra muchos millones de pesos. Otro fue la Financiera Rural, que sólo financiaba a las grandes compañías con créditos porque tenían forma de pagar; por ejemplo, le daba millones de pesos a Herndez para sus proyectos, pero a los campesinos que verdaderamente la necesitaba no tenía crédito”, explicó el Diputado federal, Ulises García Soto.

Mencionó también que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), daba contratos a la empresa IBM para que hiciera investigación por montos de hasta 80 millones de pesos, como los recursos se daban a discreción, la asignación generalmente terminaba en favoritismos o grupos de poder.

Dieron a conocer que también se hicieron modificaciones en las reservas para que quedara más explícitamente en la ley que los recursos deben seguir llegando de forma directa a los destinatarios finales; así, los deportistas van a seguir recibiendo sus becas y los defensores de Derechos Humanos sus apoyos, no deben preocuparse porque se eliminó sólo la figura jurídica de los fideicomisos, pero la ayuda seguirá entregándose.

La desaparición legal de los 109 fideicomisos ocurrió hoy a las 06:40 hora de la Ciudad de México, los recursos que manejaban estarán incluidos en el proyecto de egresos de la federación que estará a discusión el próximo mes.

Ahora, los Diputados Federales de Morena por Chihuahua vigilarán los mecanismos locales, según indicaron.

“Estaremos muy pendientes de la utilización de los recursos federales del Fideicomiso de Puentes Internacionales que quiere utilizar el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, en toda la línea de crédito por 300 mil millones de pesos, en obras que están mal planeadas y mal ejecutadas”, dijo García Soto.

Mencionó que existen muchos vicios para la aplicación de esos recursos, como fallas en las licitaciones y corridas financieras mal hechas.

“No dejaremos que el gobernador Corral dilapide los recursos de los chihuahuenses en sus obras electoreras”, aseguró.